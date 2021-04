Juez otorga cinco nuevas suspensiones provisionales contra el padrón de usuarios de telefonía móvil

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en competencia económica, otorgó este miércoles cinco nuevas suspensiones de carácter provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Con estas resoluciones suben a seis el total de suspensiones provisionales contra este padrón de usuarios, ya que ayer este juez otorgó la primera.

Las personas que lograron la suspensión provisional son Luis Miguel Rodríguez Alemán, Oscar Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz Rodríguez y a Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín.

La suspensión provisional implica que estas cinco personas no puedan perder su línea telefónica al no darse de alta en el PANAUT. Estas no están obligadas a entregar sus datos personales ni biométricos a las compañías telefónicas.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los cinco expedientes se registraron ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con los folios 272, 273, 274, 275 y 280.

Las audiencias incidentales se realizarán entre el 27 y 28 de abril, con las cuales se definirá si se mantienen las suspensiones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Ayer, el juez Gómez Fierro otorgó la primera suspensión provisional contra el PANAUT, a fin de que la persona que se amparó no sea obligada a otorgar sus datos personales durante el registro de su línea telefónica móvil ante las compañías.

A su vez, indicó el juez en la resolución, la línea telefónica no puede ser cancelada por su falta de registro en el PANAUT.

El juez federal consideró que si bien la implementación del PANAUT tiene un “fin legítimo”, podría no ser idónea ni proporcional, “ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”.

El pasado 13 de abril, el Senado de la República aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; las personas deberán otorgar de manera obligatoria los siguientes datos: nombre del titular de la línea telefónica; número de celular, fecha y hora de activación de la línea; nacionalidad del usuario, número de identificación con fotografía y Curp; dirección domiciliaria; datos del concesionario de telecomunicaciones y esquema de contratación de la línea (prepago o pospago).

La propuesta generó una serie de críticas por parte de organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Juan Pablo Gómez Fierro es el mismo juez que otorgó las primeras suspensiones provisionales y definitivas contra la reforma a la Ley de la Industria eléctrica que promovió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Con información de LATINUS