México elude el ‘grupo de la Muerte’ en el sorteo de futbol olímpico de Tokio

La Selección de México evitó el ‘grupo de la Muerte’, donde quedaron ubicados Brasil y Alemania, finalistas en Río 2016 con victoria del conjunto sudamericano en los penaltis, tras el sorteo del torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 celebrado en la sede de la FIFA en Zurich.

El grupo A lo compone México, campeona en Londres 2012; Japón, anfitriona; Sudáfrica y Francia. Los dos primeros clasificados de este grupo se enfrentarán a los dos mejores del grupo B formado por Nueva Zelanda; Corea del Sur; Honduras, la gran revelación en Río, donde fue cuarta; y Rumania.

México debutará en el Tokio Stadium el 22 de julio contra Francia, después enfrentará al anfitrión, Japón, el 25 de julio en la ciudad de Saitama y cerrará la fase de grupos contra Sudáfrica, el 28 del mismo mes en la sede de Sapporo.

La Selección de México se encontró con Japón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, durante la etapa de semifinales, con victoria para el Tricolor de 3-1, pero seguramente Francia será el rival de mayor peligro.

El partido ante Francia será a las 3:00 AM, tiempo del centro de México; ante Japón a las 6:00 AM y ante Sudáfrica a las 6:30 AM.

GRUPO DE LA MUERTE

El sorteo de Tokio evitó que México entrara al al grupo D, donde sí están las selecciones de Costa de Marfil y Arabia Saudí. Brasil logró su pase para la cita japonesa siendo campeona de su confederación venciendo a Argentina 0-3 en la final del pasado 10 de febrero.

Brasil podría contar, sin gastar las tres plazas para mayores de 24 años, con jugadores reconocidos en la élite mundial como son Reinier Jesus, Matheus Cunha -autor de dos tantos en la final frente a la albiceleste- y Pedrinho, quienes participaron en el preolímpico, e incluso con las incorporaciones de Vinicius Junior y Rodrygo Goes, del Real Madrid.

Una selección de renombre que aspira a repetir el título cosechado en Río. Para ello, tendrá un gran primer escollo en la fase de grupos como es Alemania. Se enfrentarán en el debut en los Juegos, en el estadio internacional de Yokohama el próximo 22 de julio.

Los germanos se vieron privados del oro en la última cita olímpica por Brasil y llegan como subcampeones de Europa con un equipo que es siempre sinónimo de calidad. En caso de mantener el bloque de dicho Europeo, Mahmoud Dahoud, Gian-Luca Waldschmidt y Florian Neuhaus serán sus principales figuras.

Ambas compartirán grupo con Arabia Saudí, que volverá a participar en este torneo tras hacerlo en Atlanta 1996, en el que no logró sumar ningún punto en fase de grupos; y Costa de Marfil, cuya última participación fue en Pekín 2008, llegando hasta los cuartos de final donde perdió frente a Nigeria.

Sus rivales en cuartos de final serán los dos primeros del grupo C conformado por Argentina, campeona olímpica en Atenas 2004 y Pekín 2008; Egipto; España, oro en Barcelona’92; y Australia.

Por lo que, en caso de cumplirse los pronósticos y que argentinos y españoles sean los que pasen de ronda, podrían reeditarse las finales sudamericana y la europea que se dieron en el torneo clasificatorio para Tokio 2020.

Con información de LATINUS.