Se aplicaron ayer 11 mil 850 vacunas contra COVID-19 a adultos mayores en Tonalá

Redacción Antena Noticias

● Se trata de la segunda dosis para completar el esquema de vacunación.

● Mañana continúa el proceso convocado a las personas cuyo primer apellido tenga por inicial las letras G a la M.



En Jalisco continúa avanzando el proceso de vacunación contra COVID-19. El día de ayer se aplicaron 11 mil 850 vacunas a los adultos mayores en Tonalá, que corresponde a segunda dosis, con lo cual se completaron esquemas para proteger de esta enfermedad.



Cabe recordar que la inmunidad se alcanza 15 días después de la aplicación de la vacuna, y que con esta segunda dosis se tendrá una protección del 95 por ciento ante las complicaciones por la infección del coronavirus, lo que evita hospitalización y muertes.



La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) exhorta a la población convocada a vacunarse a acudir a la aplicación en su municipio de residencia, y recuerda que no es necesario pernoctar ni hacer filas de manera anticipada ya que las segundas dosis están garantizadas para toda aquella persona que recibió una primera dosis, en este caso en el municipio de Tonalá; por lo cual se les pide únicamente su comprobante de la primera vacuna y su credencial del INE.



Adicionalmente, para hacer más fluido el proceso, la convocatoria es de acuerdo con el orden alfabético. Mañana miércoles se convoca a las personas cuyo primer apellido tenga por inicial las letras G a la M.

La pandemia está activa y por tanto la SSJ recuerda que aun cuando ya se tengan las dos dosis de la vacuna es necesario mantener las medidas de prevención; en tanto continúe la vacunación de los grupos más vulnerables, de la que ya se tiene un importante avance en el Estado.



La dependencia exhorta a la población a usar cubrebocas adecuadamente (esta sencilla medida puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.



En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.



Desde el 14 de marzo de 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 242 mil 191 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 629 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.





Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco

Municipio Cifra RADAR % Defunciones Guadalajara 85956 35.49 4448 Zapopan 57264 23.64 1733 Tlaquepaque 16820 6.94 934 Tonalá 12741 5.26 588 Tlajomulco de Zúñiga 11483 4.74 535 Puerto Vallarta 7046 2.91 320 El Salto 3349 1.38 197 Tepatitlán de Morelos 3280 1.35 148 Zapotlán el Grande 3129 1.29 126 Lagos de Moreno 2751 1.14 318 Ocotlán 2061 0.85 190 Atotonilco el Alto 1354 0.56 40 Colotlán 1170 0.48 18 Tala 1118 0.46 128 San Juan de los Lagos 931 0.38 65 La Barca 928 0.38 123 Ameca 915 0.38 101 Autlán de Navarro 842 0.35 65 Tamazula de Gordiano 753 0.31 34 Arandas 714 0.29 36 Zapotlanejo 683 0.28 38 Ixtlahuacán de los Membrillos 664 0.27 47 Sayula 543 0.22 25 Encarnación de Díaz 514 0.21 42 Chapala 508 0.21 51 Poncitlán 490 0.20 54 Teocaltiche 461 0.19 10 Ojuelos de Jalisco 461 0.19 20 Jocotepec 404 0.17 26 Acatlán de Juárez 373 0.15 30 Cihuatlán 369 0.15 10 Juanacatlán 353 0.15 17 Tuxpan 348 0.14 37 Tequila 345 0.14 37 Jalostotitlán 345 0.14 14 Cocula 339 0.14 49 Zacoalco de Torres 304 0.13 15 Yahualica de González Gallo 287 0.12 13 Zapotiltic 283 0.12 18 Ahualulco de Mercado 281 0.12 49 Jamay 275 0.11 29 Villa Corona 266 0.11 30 El Grullo 265 0.11 20 Tototlán 241 0.10 17 Ayotlán 233 0.10 18 Unión de San Antonio 229 0.09 16 Gómez Farías 221 0.09 17 San Martín Hidalgo 208 0.09 33 San Miguel el Alto 201 0.08 15 Casimiro Castillo 197 0.08 31 Mascota 194 0.08 19 Ixtlahuacán del Río 192 0.08 17 Degollado 192 0.08 6 Amatitán 185 0.08 13 El Arenal 182 0.08 15 La Huerta 178 0.07 8 Mazamitla 177 0.07 8 Villa Hidalgo 175 0.07 3 Magdalena 175 0.07 20 Acatic 175 0.07 17 Atoyac 174 0.07 4 Cuquío 171 0.07 8 Tenamaxtlán 167 0.07 1 Villa Guerrero 166 0.07 6 San Julián 158 0.07 11 Zapotlán del Rey 149 0.06 10 Concepción de Buenos Aires 149 0.06 5 San Diego de Alejandría 145 0.06 5 Tecalitlán 137 0.06 9 Tizapán el Alto 122 0.05 17 Jesús María 116 0.05 14 Unión de Tula 113 0.05 12 Teocuitatlán de Corona 109 0.05 7 San Gabriel 108 0.04 5 Talpa de Allende 108 0.04 5 Mezquitic 107 0.04 7 Totatiche 100 0.04 5 Huejúcar 99 0.04 6 Valle de Guadalupe 98 0.04 7 Tomatlán 98 0.04 12 Tonaya 97 0.04 0 Amacueca 97 0.04 1 Tapalpa 94 0.04 5 Etzatlán 89 0.04 13 Ayutla 89 0.04 9 La Manzanilla de la Paz 88 0.04 5 Atemajac de Brizuela 85 0.04 2 Tecolotlán 80 0.03 4 Huejuquilla el Alto 80 0.03 3 Chimaltitán 78 0.03 2 San Juanito de Escobedo 72 0.03 17 Quitupan 68 0.03 1 Teuchitlán 64 0.03 10 Tuxcacuesco 63 0.03 0 San Ignacio Cerro Gordo 62 0.03 3 Cuautitlán de García Barragán 61 0.03 5 Bolaños 61 0.03 3 Tolimán 60 0.02 5 Valle de Juárez 59 0.02 1 Pihuamo 57 0.02 3 Zapotitlán de Vadillo 56 0.02 1 El Limón 56 0.02 6 Cabo Corrientes 56 0.02 5 Villa Purificación 54 0.02 6 Atengo 54 0.02 3 Tuxcueca 53 0.02 3 Tonila 50 0.02 1 Santa María de los Ángeles 48 0.02 2 Mexticacán 47 0.02 1 San Cristóbal de la Barranca 40 0.02 1 Jilotlán de los Dolores 40 0.02 0 San Marcos 39 0.02 5 Hostotipaquillo 39 0.02 3 Guachinango 39 0.02 3 Techaluta de Montenegro 36 0.01 3 Cañadas de Obregón 35 0.01 1 San Sebastián del Oeste 34 0.01 5 Juchitlán 32 0.01 3 Mixtlán 31 0.01 4 Chiquilistlán 31 0.01 3 San Martín de Bolaños 29 0.01 0 Atenguillo 29 0.01 3 Cuautla 25 0.01 2 Ejutla 10 0.00 0 Santa María del Oro 5 0.00 1 Se ignora 7821 3.23 0 Otros Estados 2183 0.90 215 Total 242191 100.00 11629

Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.

*Corte a las 13:00 horas del 20 de abril de 2021.

**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.

***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.







Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.



⮚ Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220



⮚ Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001



⮚ En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.