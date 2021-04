Le tenemos confianza al Poder Judicial, no a muchos jueces: AMLO

La mañana de este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que confía en el Poder Judicial, mas no en muchos jueces, para luego criticar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, especialista en competencia económica, quien otorgó este miércoles cinco nuevas suspensiones de carácter provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

“La verdad que no le tenemos mucha confianza a algunos jueces. Le tenemos confianza al Poder Judicial como institución, pero los jueces, magistrados”, precisó el mandatario en conferencia de prensa.

“Miren el caso de un juez tan famoso que en horas concede amparo para las empresas eléctricas extranjeras. Y así también, en horas, concede amparo a las telefónicas que no quieren que haya registro de las tarjetas que se utilizan para usar los celulares y proteger a la gente de la delincuencia. Y el juez, el mismo, les da amparos”, agregó, en referencia a Gómez Fierro.

Ayer miércoles, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que el juez Pablo Gómez Fierro otorgó el amparo contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) “de forma frívola”, debido a que desconoce el propósito del mismo.

“Es un juez de contentillo que actúa de queda bien, y este juez sin todavía publicarse los lineamientos que va a emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones que tiene seis meses ya otorgó de manera frívola una suspensión que evidentemente se va a combatir, pero en su afán de andar de queda bien confunde lo que es la geolocalización de donde se hace la llamada con el quién es el titular de la línea, que es lo que nosotros queremos”, afirmó Mejía.

Este miércoles, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en competencia económica, otorgó cinco nuevas suspensiones de carácter provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Con estas resoluciones suben a seis el total de suspensiones provisionales contra este padrón de usuarios, ya que ayer este juez otorgó la primera.

Las personas que lograron la suspensión provisional son Luis Miguel Rodríguez Alemán, Oscar Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz Rodríguez y Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín.

La suspensión provisional implica que estas cinco personas no puedan perder su línea telefónica al no darse de alta en el PANAUT. Estas no están obligadas a entregar sus datos personales ni biométricos a las compañías telefónicas.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los cinco expedientes se registraron ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con los folios 272, 273, 274, 275 y 280.

Un día antes, el juez Gómez Fierro otorgó la primera suspensión provisional contra el PANAUT, a fin de que la persona que se amparó no sea obligada a otorgar sus datos personales durante el registro de su línea telefónica móvil ante las compañías.

A su vez, indicó el juez en la resolución, la línea telefónica no puede ser cancelada por su falta de registro en el PANAUT.El juez federal consideró que si bien la implementación del PANAUT tiene un “fin legítimo”, podría no ser idónea ni proporcional, “ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”.

Con información de LATINUS.