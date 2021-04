Llama López-Gatell a reducir movilidad para evitar tercera ola de covid

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, exhortó a los gobiernos estatales y a la ciudadanía a tener prudencia y aplicar los protocolos sanitarios que eviten que el aumento de contagios que ya se presenta en 10 entidades, se convierta en una tercera ola de la pandemia de covid-19 en el país.

Enfatizó que las autoridades sanitarias locales son responsables de reducir la movilidad y de cerrar las actividades que pudieran incrementar los casos de coronavirus.

Ante el anuncio de que la farmacéutica Pfizer detectó en México la venta ilegal de falsificaciones de su vacuna contra covid-19, el funcionario señaló que no se trata de una noticia nueva porque la Cofepris ya había emitido una alerta sanitaria desde el pasado 17 de febrero y por tanto se actuó en consecuencia.

Reiteró que las vacunas que se aplican dentro del Plan Nacional de Vacunación son seguras y eficaces.

No se deje engañar, si hay un médico o médica, una clínica, un particular, una empresa, los administradores de la empresa donde usted trabaja, un funcionario de Gobierno, una Presidenta municipal, si cualquier persona que no pertenezca a las brigadas del Gobierno de México, le quiere poner la vacuna, ofrecer la vacuna o mucho peor, vender la vacuna se trata de una vacuna ilegal. Y más allá de que sea ilegal, para usted lo relevante es que no sabe que le van a poner y podría ser un producto peligroso”, advirtió.