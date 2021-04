Acusan a Raúl de Molina de conducta sexual inapropiada

Raúl de Molina, conocido por conducir el programa “El Gordo y la Flaca”, se encuentra en medio de la polémica luego de que una mujer asegurara que el presentador la tocó sin su consentimiento, esto durante una emisión del programa de espectáculos.

La mujer, de nombre Virggi López, dio una entrevista a Chisme No Like en la que asegura que Raúl de Molina la acosó y le tocó el trasero.

La cantante mencionó que acudió a “El Gordo y la Flaca” en el que participó en una sección donde Raúl de Molina hacía entrevistas en un jacuzzi.

“Me quito la bata, quedo en bikini, entro al jacuzzi y yo inocente porque tú no te vas a imaginar que una persona quiere crear una situación incómoda en vivo y resultó que el hombre (Raúl de Molina) empieza a meterme la mano por debajo del agua, a agarrarme las pompas”, aseguró.

Virggi López dijo que no pudo reclamarle al conductor ya que estaba empezando su carrera y que cuando Raúl de Molina comenzó a tocarla se sintió incómoda.

“Estás empezando, no puedes decir nada, no puedes parar el en vivo, tienes que sonreír (…), ya me desconcentró, no estás pendiente de vender lo que fuiste a vender”, aseguró la cantante.Lucía Méndez también fue acosada por Raúl de Molina

Lucía Méndez recordó la ocasión en la que el conductor también la tocó sin su consentimiento.

En Chisme No Like, la estrella contó la ocasión en que asistió al programa, en donde sufrió acoso por parte del titular del programa.

“Estábamos al aire y sólo le dije: ‘Oye, gordo, ¿Qué te pasa? ¿Qué onda?’, y me dijo: ‘No, no, nada, es una broma'”, mencionó. “En el momento en que me agarró las pompas, soy sincera, no hice nada, pero después cuando vinieron los cortes, dije: ‘Oye, ¿Por qué tan mandado? ¿Qué onda, gordo? Yo no me llevó así'”

Con información de Milenio