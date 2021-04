CDMX elimina restricciones de horarios para actividades permitidas; restaurantes mantienen operaciones limitadas

A partir de la próxima semana, se eliminarán las restricciones de horarios para las actividades permitidas en la Ciudad de México, informaron este viernes las autoridades capitalinas.

La eliminación de las restricciones de horarios no aplica para restaurantes ni fiestas infantiles, las cuales seguirán operando como hasta ahora.

Los restaurantes podrán brindar servicio hasta las 9 de la noche en interiores y hasta las 11 de la noche en exteriores. Mientras que las reuniones y fiestas infantiles están permitidas como máximo hasta las 9 de la noche.

Aunado a esto, se permitirá que las oficinas corporativas privadas reactiven sus actividades con un 20% de aforo.

En estas, el uso de cubrebocas es obligatorio y se deben instalar filtros sanitarios, el ingreso de personas ajenas debe ser controlado y se tiene que mantener una separación entre las personas con mamparas.

El uso del código QR es obligatorio para identificar contagios y se deben hacer pruebas de detección de Covid-19 semanalmente.

En cuanto a las reuniones en las oficinas, no está permitido ofrecer bebidas ni alimentos ni entregar objetos que no puedan limpiarse fácilmente, como periódicos y revistas. No se permiten las reuniones con más de seis personas y se debe mantener una distancia de un metro y medio en todo momento.

Además, los baños públicos y vapores podrán operar al 30% de su capacidad.

En estos sitios se debe hacer una asignación escalonada de los cubículos ocupados, se tienen que establecer filtros sanitarios en la entrada y hacer desinfecciones de los espacios de manera frecuente durante el día.

No se permite el regreso de spas, eventos masivos, clases presenciales ni eventos deportivos con público.

La CDMX continúa en semáforo naranja

La Ciudad de México continuará en semáforo naranja por Covid-19 la próxima semana, pero esta vez va “hacia el amarillo”, informaron este viernes las autoridades capitalinas.

De acuerdo con el director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, Eduardo Clark, en la Ciudad de México hay 2 mil 118 personas hospitalizadas, de las cuales mil 393 están en camas de hospitalización general y 725 en terapia intensiva.

La ocupación hospitalaria es del 22.7% en camas generales y del 31.2% en camas con ventilador.

Al día de hoy, la Ciudad de México acumula 633 mil 423 casos confirmados de Covid-19 y 41 mil 399 decesos por la enfermedad, con un aumento de mil 168 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 70 nuevas defunciones.