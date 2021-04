“Los que faltan de vacunar fue porque no quisieron”, dice AMLO sobre inmunización a adultos mayores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se cumplirá el compromiso de su gobierno de vacunar contra la Covid-19, al menos con una dosis, a todos los adultos mayores del país para finales de abril.

Este lunes, en conferencia matutina, el presidente indicó que quienes faltan de recibir una dosis son “los que no quisieron vacunarse”, ya que no se le obliga a nadie a ser inmunizado.

“Se está avanzando bien en la vacunación, esto nos ayuda, estamos recibiendo vacunas diario, estamos vacunando, en esta semana de acuerdo al compromiso que hicimos se termina ya la vacunación de adultos mayores con la aplicación de cuando menos una dosis, ¿se acuerdan que dijimos eso no? ofrecimos para abril, a finales de mes, van a estar vacunados todos los adultos mayores con una dosis, eso esta semana se cumple, van a quedar los que no quisieron vacunarse, pero no descartamos que cambien de parecer”, indicó.

El mandatario dijo que los casos de la Covid-19 en el país van a la baja, pero que la población debe seguirse cuidando.

“La realidad es que afortunadamente hay menos contagios, es el informe de inicio de semana, hay menos contagios, mañana se va a informar pero está disminuyendo, no hay una tendencia a la alza que nos pueda significar que va a haber una tercera ola, toco madera”, dijo.

“También convoco, llamo a todos a no confiarnos, a seguirnos cuidando porque eso es lo más importante, el que nos cuidemos nosotros, que actuemos con libertad y que sepamos cuidarnos, ahora con la pandemia en otros países hubo excesos, mantuvieron encerrados a la gente, hasta toque de queda”.

López Obrador recordó que él mismo se vacunó, con la dosis de AstraZeneca, el martes pasado en la conferencia matutina para “dar el ejemplo” a la población.

“Hago un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos, para empezar no duele la vacuna”, dijo tras su aplicación.

“Por eso vamos a vacunarnos, a protegernos todos, también decirles que nada se hace por la fuerza, todo es por la razón del derecho, somos libres y debemos de ejercer nuestra libertad a plenitud, prohibido prohibir, es convencer, es persuadir, no imponer absolutamente nada, si deciden no aplicarse la vacuna son libres, están en su derecho, sin embargo nosotros tenemos la obligación, responsabilidad de informar que es importante protegernos”.

Con información de LATINUS.