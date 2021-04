‘Bajó de nivel’: Michelle Salas y su polémica opinión sobre la relación de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Michelle Salas tuvo una infancia un tanto complicada, la joven hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, creció en una de las familias más famosas del espectáculo en México, su abuela es Silvia Pasquel, su bisabuela Silvia Pinal, su tía Alejandra Guzmán y para acabar, durante muchos años fue conocida cómo la hija ‘no reconocida’ del ‘Sol’, el cantante no quiso aceptar tu paternidad hasta que ella comenzó a mencionarlo de forma nada discreta, entonces finalmente aceptó ser el padre de la joven y comenzó a integrarla en su vida, pero hoy sabemos que, incluso antes de que se hiciera público, él sabía que era su hija y había convivido con ella durante su infancia.

No fue hasta que el cantante, que estaba en una relación con la actriz Aracely Arámbula, comenzó a enfrentar los fuertes rumores sobre el embarazo de su pareja, que decidió hacerse responsable de Michelle, muchas personas han atribuido esto a la actriz, pues incluso invitó a la joven a vivir con ellos luego de que se casaron, haciendo mucho más estrecho el vínculo que había entre la joven y su padre, aunque más tarde se distanciaron por diferentes motivos.

Pero antes de ser reconocida Michelle dio algunas entrevistas en las que hablaba sobre su familia, su vida, su infancia y sobre todo mencionaba a su padre enviando fuertes mensajes a través de los medios, en los que le pedía algunos minutos de su tiempo para hablar con él y que le explicara sus razones por las cuales decidió no verla más negándola ante todo el mundo.

Contrario a lo que podría parecer, Michelle nunca jugó el papel de víctima, al contrario, sus declaraciones fueron muy fuertes para una niña de 16 años, hablando sobre su relación con su madre y sus deseos de formar una familia estable diferente a la que ella misma y su familia tuvieron, incluso reveló detalles sobre su relación con el cantante en su infancia, además tratando de explicar su ausencia diciendo que la el motivo era que temía perder su fama y a sus mujeres.

Pero algo que llamó muchísimo la atención sobre sus declaraciones, fue que la joven expresó lo que sentía sobre la nueva novia de su padre en el momento, Aracely Arámbula, aunque en un principio dijo que no ponía mucha atención a la vida amorosa de su papá, hizo un comentario en el que insinuó que había empeorado su gusto en mujeres y cuando se le cuestionó si se refería a su actual pareja, ella respondió que sí, aunque no la conocía y aseguró no le interesaba conocerla.

“Ha tenido parejas súper guapas pero últimamente ha bajado de nivel. Definitivamente no ha sido de las mejores (Arámbula). No sabía nada de ella más que salió en la telenovela Amigas y Rivales y fue hasta que apareció en Quién que supe quién era. Digamos que no tengo comentarios. No me interesa conocerla ni me preocupa” fue su opinión en el momento sobre la famosa.

