Billie Eilish anuncia el estreno de su nuevo álbum ‘Happier Than Ever’ para el 30 de julio

La cantante Billie Eilish usó su cuenta de Twitter para anunciar el estreno de su nuevo álbum Happier Than Ever para el próximo 30 de julio.

Además, informó que este jueves a las 11:00 horas (tiempo de México) su nueva canción estará disponible en plataformas.

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

The new album, out July 30

Pre-save/add/order now: https://t.co/oGBWiZ77dp



New song out Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/e9P1Vsr8tU — billie eilish (@billieeilish) April 27, 2021

El lunes por la noche la cantante publicó un video de 15 segundos en el que se escucha la frase “When I’m away from you, I’m happier than ever…”. Al día siguiente confirmó la presentación de su segundo disco.

El álbum tendrá 16 canciones, entre ellas My future y Therefore I Am. El primer sencillo, Happier Than Ever, estará disponible este jueves.

El segundo disco de Billie Eilish llegará luego de dos años de publicar su debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, el cual le dio el Grammy en 2020 como mejor álbum del año.

Con ese primer disco la cantante realizó una extensa gira mundial, que incluyó a México como parte de Corona Capital 2019, que quedó suspendida por la pandemia de la Covid-19.

Con información de LATINUS.