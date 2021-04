Presidente de Guatemala vendrá a México la próxima semana, en medio de la crisis migratoria

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó la mañana de este martes que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, vendrá a México la siguiente semana, en medio de la crisis migratoria que afecta al triángulo norte del continente.

“El lunes próximo llega a México el presidente de Guatemala, va a estar con nosotros el martes, tengo información que se ha reunido con la vicepresidenta de Estados Unidos para tratar el tema migratorio, yo voy a tener una llamada telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos yo creo que la semana próxima”, señaló.

El pasado 19 de abril, Alejandro Giammattei solicitó a Estados Unidos y a México abrir los mercados a su país para acabar con los masivos movimientos migratorios y acometer ese problema con “cambios estructurales”, que ataquen la base de las situaciones que viven miles de familias centroamericanas y que son la principal causa para que decidan abandonar sus países.

“La migración la tenemos que atender entre Estados Unidos, México y Guatemala. Y se tiene que hacer estructuralmente, no podemos seguir el ritmo que se lleva con asistencias que no han servido para mucho, que al final no le llegan a la comunidad, no hace que la gente produzca más, no se le abren los mercados”, dijo Giammattei en una entrevista con EFE en Madrid.

En tanto, las conversaciones con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, continúan por parte tanto de México como de Guatemala.

El domingo pasado, Harris defendió su labor para contener la migración desde Centroamérica, al asegurar que se centra en dar a los habitantes de esos países la “esperanza” de ayuda y un futuro mejor si se quedan, en una entrevista con la cadena de televisión CNN.

Harris, quien desde marzo pasado se coordina con los países del Triángulo Norte de Centroamérica para contener la migración hacia Estados Unidos, explicó las claves de su delicada misión, que ha provocado críticas de la oposición republicana. “Encaro este asunto desde la perspectiva de que la mayor parte de la gente no quiere dejar su hogar”, afirmó.

Con información de EFE/LATINUS.