Alfredo Adame se disculpa por mentarle la madre a ciudadanos. Fui víctima de la furia, dice

El pasado 26 de abril, Alfredo Adame arrancó su campaña en la carretera Picacho-Ajusco de la Alcaldía Tlalpan, donde protagonizó una discusión con un automovilista, acto por el que se disculpó y aseguró que respondió “de una forma que no es la que el partido tiene en mente para que sus candidatos hagan una propuesta seria”.

Alfredo Adame se disculpó luego del polémico enfrentamiento que tuvo contra los automovilistas durante el inicio de su campaña como candidato a Diputado Federal en Tlalpan, por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

A través de un video, el también actor y presentador afirmó que fue víctima del enojo luego de las agresiones que un conductor vehicular lanzó en su contra, sin embargo, destacó que va a controlarse para dar la imagen que el partido pide.

“El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccione de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir. Fui víctima del enojo y de la furia cuando pues me sentía agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para que sus candidatos hagan una propuesta seria”, aseveró Adame.