La DEA busca a candidato de Morena en Michoacán

La DEA estadounidense busca a Rogelio Portillo Jaramillo, candidato por Morena y Partido del Trabajo a la alcaldía de Huetamo.

Rogelio Portillo Jaramillo, candidato por Morena y Partido del Trabajo a la alcaldía de Huetamo, en Michoacán, es buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos por el delito de conspiración.

La DEA calificó a Portillo Jaramillo como “armado y peligroso” en su página de internet, en la pestaña “Los Fugitivos Más Buscados“.

El candidato de Morena de 42 años de edad, conocido como ‘El Canario‘, es señalado por la DEA debido a sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho‘.

Portillo Jaramillo negó en un acto de campaña que sea buscado por la DEA estadounidense, y dejó en claro que es el candidato oficial de Morena para la alcaldía de Huetamo.

Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA, pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena. Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes”,