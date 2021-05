Reconocen labor de voluntarios del Programa de vacunación de la UdG

Por: Laura Sepúlveda

Destaca la Secretaría de Educación federal la labor de la UdeG. Más de 90 por ciento del personal universitario en el AMG fue vacunado contra el COVID-19

Un total de 380 brigadistas voluntarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG) fueron reconocidos por su labor durante los cinco días que comprendió la jornada de vacunación para personal de esta Casa de Estudio en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), realizada del 28 de abril al 2 de mayo en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario (CCU).

En la ceremonia, en la misma Plaza Bicentenario, el Rector General, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que, gracias a la labor de los voluntarios, 83 por ciento de los trabajadores universitarios fueron vacunados, lo que es el inicio de una historia que da esperanza de poder reencontrarse en las aulas muy pronto.

“En este módulo fueron 18 mil 924 los trabajadores que podían ser vacunados y fueron inmunizados 15 mil 678, que se suman a los mayores de 60 que ya habían recibido la aplicación, por lo que más de 90 por ciento del personal quedó vacunado”, informó.

Expresó que los niños han sido los verdaderos héroes de esta pandemia, ya que han tenido que aguantar el aislamiento abruptamente. La escuela no es un espacio académico únicamente, es un espacio de socialización, donde aprenden a ser amigos, a convivir y la vacuna que se está aplicando para el sistema educativo es la esperanza para ese reencuentro.

Villanueva Lomelí recordó que el 17 de marzo de 2020, hace 412 días, la Universidad fue la primera institución pública del país en cerrar sus puertas y poner todas sus capacidades, desde investigadores e infraestructura, al servicio del Estado mexicano.

La Secretaria de Educación Pública federal, maestra Delfina Gómez Álvarez, dijo a los brigadistas que deben de sentirse orgullosos y únicos por la labor y por poner su juventud en favor de la población.

“Como maestra, me siento muy orgullosa, emocionada de saber que esos chicos que de pequeños llegaron en primer año, algunos llorando por no querer entrar a la escuela, que después empezaron a leer y a hacer una carrera, ahora estén cuidando a esos maestros adultos. En nombre de ellos, muchas gracias por ese apoyo, por ese cariño y por esa responsabilidad”, subrayó Gómez Álvarez.

Dijo que esta labor no es fortuita, sino gracias a los líderes que siguen trabajando para formar a las y los jóvenes de bien, y reconoció la labor del Rector General de la UdeG.

“Muchas gracias porque no solamente has apoyado en infraestructura, en la cuestión material; sino que nos has entregado lo más hermoso, que es a la juventud. Siéntete orgulloso por estos jóvenes, a quienes se les nota la alegría, la calidez, que no se ve tan fácilmente”, señaló.

Precisó que esta pandemia nos tiene que enseñar a que, más allá de cualquier situación, como seres humanos tenemos que sumarnos y hacer un trabajo colaborativo y de equipo, aprender a convivir, a colaborar, a ser empático, y eso se logra a través de la convivencia.

Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de reconocimientos a cuatro brigadistas: José Francisco Sahagún Martín del Campo (médico), Eduardo Álvarez Sosa (enfermero), Luis Fernando Cruz Hernández (brigadista) y Karla Alejandra González Ramos, del Sistema de Educación Media Superior (SEMS).

En nombre de los brigadistas, Eduardo Álvarez Sosa expresó que, como voluntarios en esta campaña de vacunación, han aprendido que lo principal es trabajar en conjunto para velar por la salud de un país que enfrenta una pandemia.

“Hoy, la Universidad está a un paso de la nueva normalidad, abriendo camino para el retorno de nuestras actividades académicas. Las y los voluntarios que hemos participado sin perder la motivación y alegría, a pesar del sol, de largas jornadas de trabajo, siempre hemos mantenido el ánimo y la sonrisa, que han hecho que nuestra vacunación se distinga por su gran humanismo”, apuntó.

Al finalizar la ceremonia, autoridades universitarias y federales hicieron un breve recorrido por las instalaciones, donde además se les brindó una explicación de los avances de la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, a cargo del Director del mismo, doctor Eduardo Santana Castellón.