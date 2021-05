Colapso en la Linea 12 se debió a la ineptitud de quienes no hacen su trabajo: Anaya

La tragedia de la Línea 12 del Metro no se debió a un desastre natural o algo que no se pudiera prever: se debió única y exclusivamente a la ineptitud de quienes no hicieron su trabajo y de quienes tomaron decisiones equivocadas, aseguró el panista Ricardo Anaya.

En un video publicado este lunes en su cuenta de Twitter, señaló que “hay que entender qué pasó para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir. La lección es que la ineptitud mata. Hay que decirlo: este es el gobierno de la ineptitud que mata vidas humanas, porque no es la primera vez”.

Indicó que en marzo del año pasado chocaron 2 trenes en la estación Tacubaya, el 9 de enero se incendió el centro de control de la línea 6, el 23 de abril hubo un incendio en la línea 4. “Ya había señales de alarma”.

Aseveró que los familiares de los heridos y muertos en el Metro “sufrieron un dolor que nadie debería experimentar. Nadie debería pagar con la vida por la ineptitud de un gobierno cuya principal responsabilidad es protegernos“.

Anaya comentó que en el caso de la pandemia por la Covid-19, “esa ineptitud ha costado medio millón de vidas, y no tenía que ser así”.

También dio el calificativo al gobierno federal por sus acciones con el sistema de salud, ya que, indicó, “más de mil 600 niños con cáncer han muerto. Los padres cuentan más de 900 días sin medicamentos oncológicos para sus hijos. Esa también es ineptitud que mata”.

En lo concerniente a seguridad, mencionó que “en el peor año de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, murieron 25 mil personas. Un año terrible, pero en el primero de López Obrador murieron 35 mil, y en el segundo, también”.

Criticó la decisión del gobierno con respecto al robo de gasolina “cerrando todos los ductos del país. Y la combinación de desabasto con la necesidad de la gente, resultó mortal en Tlahuelilpan”.

Con información de Latinus