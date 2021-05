Matías Almeyda, molesto tras muerte de su padre por Covid-19, intentó vacunar a todo su pueblo

El entrenador argentino Matías Almeyda, quien dirige actualmente al San Jose Earthquakes en la MLS, reveló que ante el dolor y coraje que le causó la muerte de su padre por Covid-19, hizo gestiones con un político para comprar vacunas para todo Azul, su pueblo natal, lo cual no consiguió.

En las últimas semanas, Almeyda sufrió la pérdida su padre por coronavirus, y debido a las restricciones de viajes, no pudo ir a Argentina para despedirlo, lo cual le generó una fuerte molestia.

“Estoy triste, aceptando la pérdida tan triste de mi papá, pero saliendo adelante con el apoyo de la familia”, indicó Almeyda en una entrevista con Radio Mitre. Agregó: “Fue triste y traumática la muerte de mi padre, no lo pude despedir“.

Almeyda también hizo público su malestar por el sistema de vacunación en Argentina: “Me dio mucha bronca que mi papá no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar se vacunó, con todo este desastre que han hecho algunos“.

“Cuando arrancó la pandemia, nos juntamos muchos para donar respiradores artificiales. Se murió mi papá, pero se pudo haber evitado. No culpo a la política ni al hospital, culpo al sistema. Lo viví en carne propia como lo vive mucha gente. Me dio mucha lástima ver a mi papá así, me da mucha lástima saber que tengo amigos y parientes que están pasando lo mismo”.

Eso lo motivó a buscar ayudar a su ciudad natal, Azul, para la que gestionó la compra de vacunas, lo cual no consiguió.

‘’Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle porque quería vacunar a todo Azul. Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza”, confesó Matías Almeyda.

GOBIERNO ACEPTA OFRECIMIENTO

Tras conocerse la intención de Matías Almeyda de comprar vacunas para su pueblo tras la muerte de su padre, el Jefe de Gobierno de Azul, Alejandro Vieyra, confirmó que tras el ofrecimiento le pidieron al Gobierno de Axel Kicillof que habilite a los municipios a participar de las negociaciones.

“Lo que nos contó Matías nos abrió un universo nuevo. Nosotros pensábamos que no había manera de comprar vacunas en el exterior, pero la propuesta que él nos trajo es una gran noticia”, señaló.

“Si se articula con el Estado, nosotros estamos de acuerdo con que un privado pueda comprar vacunas. Esta, por supuesto, tiene que estar aprobada por la ANMAT y debe cumplir todos los requisitos en el tema de logística”, aseguró Vieyra. Remarcó que “nuestra idea es trabajar en conjunto con Almeyda porque para nosotros la vacuna es prioridad. No podemos desaprovechar esta oportunidad”.

Con información de LATINUS.