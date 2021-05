“Si no le gusta al director del INE que yo hable de la compra de votos, es su problema”, dice AMLO por sus violaciones a la ley electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que si al titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, no le parece que haga denuncias sobre la compra de votos “es su problema”.

“Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex. Eso no se puede permitir y si no le gusta al director (sic) del INE, es su problema. Porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos”, sostuvo.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que el presidente del Instituto Nacional Electoral “no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude”.

“Un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar, que es sagrado, esa es la democracia es la esencia, que le pueblo decida libremente, elecciones limpias y libres. Hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean”, sostuvo el presidente.

López Obrador indicó que se debe cambiar la forma de hacer campañas, y aseguró que él nunca ha entregado despensas o tarjetas ni ha comprado votos.

“Nosotros hemos luchado en contra de eso por años, entonces ni modo que lleguemos a la presidencia y que estemos viendo todo eso y nos quedemos callados, nos estaríamos traicionando a nosotros mismos y traicionando al pueblo”, aseveró.

La mañana de este martes, el presidente López Obrador respondió “pero cómo no voy a tener que ver, claro que sí”, luego de que una reportera en su conferencia de prensa matutina le dijera que partidos políticos lo acusan de estar relacionado en la denuncia contra el candidato priista Adrián de la Garza y de “meter la mano” en las elecciones.

Con información de LATINUS.