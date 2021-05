García Cabeza de Vaca mantiene fuero: Congreso de Tamaulipas

Tras la resolución que dio la Suprema Corte, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, mantiene su fuero, aseveró el Congreso de Tamaulipas, al reiterar que los diputados locales actuaron conforme a sus competencias al no homologar la declaración emitida por la Cámara de Diputados.

“El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no entrar al estudio del fondo de la controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados , relativa al procedimiento de desafuero del gobernador de Tamaulipas, bajo la consideración de que no existe conflicto competencial entre las partes, sino que invariablemente debe prevalecer la decisión soberana del Congreso de Tamaulipas ”.

Mencionaron que en la resolución emitida se explica que el Congreso de Tamaulipas, en ejercicio de sus atribuciones, tal y como dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, decidió no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Por lo que estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, sobre todo, considerando que el propio Poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de ésta”.