Los candidatos a la gubernatura de NL debaten: se lanzan contra Samuel García

La encuesta pública más reciente es del pasado 4 de mayo. El Norte publicó que el candidato de Movimiento Ciudadano cuenta con el 36 por ciento de la intención del voto, 11 puntos porcentuales arriba del candidato priista, quien apareció con el 25%. La ventaja sobre sus contrincantes –afirmó García Sepúlveda– desatará una ola de ataques en su contra de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

“Te quiero advertir que vendrán muchas mentiras, muchos montajes. “Tengan cuidado, Nuevo León, porque esta gente se mete con nuestras familias, con nuestras esposas. Vendrán muchas mentiras, estemos alerta, porque pronto vamos a ganar por 20 puntos, y ni López Obrador ni los tribunales nos van a robar la victoria, como se la robó este señor (Adrián de la Garza) hace tres años”, señaló García.

Al respecto, de la Garza cuestionó al candidato de Movimiento Ciudadano por su inexperiencia como gobernante, al asegurar que, por eso, su Administración podría tratarse de una serie de ocurrencias. “Hay dos pilotos, y los pasajeros tienen la responsabilidad de elegir quién los llevará a su destino. Por un lado, hay un piloto sin ninguna experiencia, recién titulado de una escuela fantasma, y que nunca ha volado un avión, pero que los va a mantener muy entretenidos con chistes durante el vuelo”, criticó el priista.

Durante su mensaje de despedida, el candidato del PAN, Fernando Larrazábal, también aprovechó la oportunidad para atacar a García Sepúlveda, cuestionando sus inasistencias en el Senado mientras se discutían temas para combatir el problema de los feminicidios en México.

“Después de escucharlos, vuelvo a reafirmar que no podemos dejar el gobierno de Nuevo León en sus manos. Ya no hay tiempo para errores, experimentos, ni improvisaciones. Reto a Samuel a que con documentos oficiales demuestre que estuvo presente (en las sesiones)”, comentó el panista. La candidata de Morena, Clara Luz Flores, sugirió que el candidato emecista ha recibido recursos de procedencia ilícita para su campaña electoral, por lo que le pidió aclarar esta situación. “Samuel, el nuevo ‘Bronco’, no ha querido aclarar de dónde saca los recursos para su campaña.

Ya conociste que su gobierno es un catálogo de ocurrencias que nos hará dar un salto al vacío”, arremetió la morenista.

Con información de Félix Córdova / Exp