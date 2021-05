Video Arrojan pintura en Naucalpan a candidata por el PRI

Maribel Martínez, candidata por el PRI a diputada federal, fue agredida con pintura en calles del municipio de Naucalpan, Estado de México.

La candidata recorría a pie Ciudad Satélite cuando sujetos desconocidos le arrojaron a ella y su equipo una cubetada de pintura rosa.

Aunque a Maribel Martínez no le cayó pintura su suplente Berenice Vergara y la presidenta del PRI Edomex, Angélica del Valle, sí terminaron bañadas en color rosa.

https://www.facebook.com/watch/?v=500158827790946

La candidata denunció que “no es correcto” agredir a quienes hacen labor social y buscan alguna candidatura; sin embargo, afirmó que no se verá amedrentada por ello.

No se vale; no lo vamos a permitir. No voy a permitir una agresión más a las mujeres, he trabajado 20 años a favor de las mujeres”, sentenció.