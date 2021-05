Condena Frangie agresiones a Kumamoto; se deslinda de ellas

“Mi solidaridad para ti y tu equipo de campaña”, publicó en sus redes sociales el candidato de MC

Condena total y solidaridad del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, a la agresión que sufrió el candidato del partido Futuro, Pedro Kumamoto, y al mismo tiempo se deslinda de ella.

En un mensaje dado a conocer en sus redes, Frangie Saade se solidariza con Kumamoto en este tema, sobre todo por clima de violencia que hay en el país, pero le pide no jugar con esos temas en la política.

“Condenó y repruebo los intentos de intimidación hacia su persona, es inaceptable. Mi solidaridad para ti y tu equipo de campaña”.

Tras lo cual con respeto le dice a Kumamoto que no acepta los señalamientos que se hacen contra él y en los que lo responsabilizan de la intimidación al candidato del logo del arbolito.

“No puedo aceptar que me acuses y responsabilices de una inmoralidad así. No es ético jugar a la política en un tema tan delicado. A lo largo de mi vida y mi carrera empresarial, profesional y política, siempre me he conducido con principios, con decoro y respeto a quienes piensan distinto a nosotros”, indicó.

Les quiero compartir un mensaje que estoy haciendo llegar a @pkumamoto: pic.twitter.com/zVs6PKexRI — Juan José Frangie (@juanjosefrangie) May 17, 2021

Juan José Frangie dijo que era una pena que el proceso electoral en todo el país se desarrolle en un clima de intimidación y de violencia, por eso espera que con la denuncia hecha por su adversario político se pueda dar con los responsables de es situación.

Víctor Ramírez | El Occidental