EU amplía hasta el 20 de junio las restricciones de viajes no esenciales en la frontera con México

El gobierno de Estados Unidos determinó extender hasta el próximo 20 de junio las restricciones de viajes no esenciales en sus fronteras terrestres tanto con México como con Canadá.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó anoche en un comunicado que se mantendrán las actividades transfronterizas con Canadá y México que apoyan la seguridad de la salud, el comercio, las cadenas de suministro, entre otras actividades esenciales.

“Las cadenas de suministro, incluido el transporte por carretera, no se verán afectadas por esta nueva medida. Es fundamental que preservemos las cadenas de suministro entre ambos países”, indicó la CBP en el comunicado.

La CBP detalló que continuará aceptando migrantes que proporcionen los documentos de viaje adecuados en los puertos de entrada al territorio estadounidense y que sean parte de actividades esenciales, como el comercio transfronterizo.

El plazo para el cierre de actividades no esenciales en la frontera entre México y Estados Unidos terminaba este viernes 21 de mayo, según se informó en abril pasado.

Respecto al tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó en la conferencia matutina de este martes que la extensión del cierre en la frontera se debió a que no se ha terminado la vacunación contra Covid-19 en las ciudades fronterizas de Estados Unidos.

“Su criterio es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que termine la vacunación. Ya están cerca de lograrlo. De nuestra parte, cuando se está una ciudad en verde ya no hay motivos para poner restricciones salvo que hubiese un indicador de que la ciudad del otro país tiene problemas o tiene contagios en mayor número que en México”, dijo Ebrard.

El canciller añadió que México puso sobre la mesa que el cierre de las actividades no esenciales en la frontera ha generado un impacto económico severo, por lo que espera que se regularice pronto la situación.

Con información de LATINUS.