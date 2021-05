La Federación no frena violencia: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aceptó ayer que la violencia generada por grupos criminales en el estado va en incremento; sin embargo, se lavó las manos y responsabilizó a la Federación de no frenarla.

En las últimas semanas Jalisco ha sido víctima de desapariciones múltiples, balaceras, asesinatos e incluso amenazas contra candidatos a algún cargo de elección popular. Al respecto, Alfaro Ramírez detalló que el compromiso de hacerle frente a estos actos, en los cuales se involucra al crimen y la delincuencia organizada, es federal.

“No lo digo yo, lo dicen nuestras leyes”, declaró ayer durante su discurso en el primer informe de actividades de Carlos Villaseñor Franco al frente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco.

“Tenemos que poner sobre la mesa con claridad que la lucha y el combate al crimen y a la delincuencia organizada (es federal). No por decisión mía, no como algunos opinadores profesionales y algunos críticos del gobierno dicen: ‘el gobernador quiere echar la bolita a la Federación’. No, es cosa nada más de revisar nuestras leyes. En los temas que hoy estamos enfrentando como desafíos importantes para Jalisco no se necesita ser abogado, pero sí conocer un mínimo de nuestra Constitución para conocer que el combate a la delincuencia organizada es responsabilidad primordial del gobierno federal. Insisto, no lo digo yo, lo dicen nuestras leyes”.

Apuntó que justo antes del informe sesionó la mesa de seguridad, ente en el que se analizaron temas como que los delitos patrimoniales presentan una baja de 54 por ciento y que los grupos criminales buscan sembrar miedo en la población.

“Vemos cómo se recrudece la violencia de las organizaciones criminales. Cómo actos aberrantes como los que hemos vivido en los últimos meses le quitan la tranquilidad a la gente, hacen creer que estamos perdidos. Estos grupos criminales esto es lo que buscan: generar sensación de miedo”.

A la par de la inseguridad, el mandatario describió que el cuidado de los bosques y el crear la infraestructura para el abasto de agua en el estado son responsabilidad federal.

“¿Qué instancia de gobierno es la responsable de cuidar nuestros bosques ahora que estamos con los problemas que se han vivido por la sequía y por los incendios que han golpeado a Jalisco? No lo dice el gobernador, lo dice nuestra legislación, la responsabilidad de cuidar nuestros bosques es de la Federación y la Federación no ha dicho una palabra. ¿Quién es el responsable de las grandes obras de infraestructura para el abasto de agua de nuestra ciudad y nuestras regiones, o quién fue el responsable de haber parado la obra más importante para garantizar el abasto de agua (El Zapotillo)? (…) Está claramente establecido que las aguas nacionales son un tema de competencia de la Federación”.

SE PUEDE REGRESAR A CASA EN TEOCALTICHE

Por otro lado, el gobernador aseguró que tras operativos en los Altos ya hay condiciones para que los ciudadanos de Teocaltiche que abandonaron su hogar por la amenaza que representa el crimen organizado regresen a casa. Eso sí: se negó rotundamente a llamar al fenómeno como desplazamiento forzado.

Aseguró que según la información que él tiene y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) le compartió no existe desplazamiento forzado mientras los criminales no vayan casa por casa y obliguen a las familias a salir de ellas para que las bandas se queden con los inmuebles. Aseguró que eso no sucedió.

Sin embargo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) establece que el desplazamiento forzado también se da por temas de prevención, es decir, cuando las personas quieren evitar consecuencias de la inseguridad en su territorio, lo cual sí sucede en Teocaltiche.

Captación de agua de lluvia no es solución: gobernador

Pese a la evidencia científica que especialistas como Arturo Gleason Espíndola han presentado sobre el papel de la captación de agua de lluvia para hacerle frente a la escasez, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez minimizó la idea y señaló que no es la solución para el problema.

Para el mandatario la única opción viable que existe ante la falta del líquido en la ciudad es la generación de infraestructura hidráulica como la Presa El Zapotillo, proyecto que llamó a terminar para “aprovechar el agua del río Verde”.

Criticó a la par a “científicos y opinadores” que han señalado que el río Verde no es la solución de fondo por no tener agua suficiente.

“Yo tengo a muchos especialistas que dicen todo lo contrario. Esta ciudad tiene discutiendo este tema 30 años, está totalmente definido que la única fuente de abastecimiento real, viable a corto plazo para nuestra ciudad, es el río Verde y en eso vamos a trabajar. Ese tema no está a discusión. Quienes quieran seguir platicando y reuniéndose en cafecitos a discutir sobre soluciones mágicas que lo hagan”.

Lauro Rodríguez / Diario NTR