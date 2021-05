FGR debe informar cuántas investigaciones inició contra Peña Nieto, determina INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) informar cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se han iniciado en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y cuántas han sido consignadas o judicializadas.

Además, deberá informar cuántas de esas investigaciones judiciales ya concluyeron con una sentencia absolutoria o condenatoria.

El caso fue presentado ante el pleno del INAI por el comisionado Óscar Guerra Ford, quien expuso que es importante que la Fiscalía dé a conocer si existen investigaciones contra Peña Nieto para “generar certeza sobre la gestión de los ex servidores públicos de más alto nivel durante su encargo y el esclarecimiento de hechos que, en su caso, podrían ser violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción, a cuya transparencia está constreñida la Fiscalía General de la República, como lo mandata la ley”.

El recurso de revisión analizado por el INAI fue interpuesto por un ciudadano que solicitó a la FGR diversa información sobre cuántas investigaciones había en contra de Peña Nieto, que se hubieran iniciado entre el 1 de diciembre del 2000 y el 29 de enero de 20201, así como los delitos por los que se iniciaron las investigaciones, las fechas de inicio, el estatus de cada una, así como si ya se dictaron sentencias por las mismas.

La FGR negó la información con el argumento de estar imposibilitada para pronunciarse por ser información confidencial, “puesto que afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada estaría tentando contra su intimidad o nombre y su presunción de inocencia”.

Al respecto, el comisionado Guerra Ford consideró que “es posible sostener que la difusión de la información consistente en los delitos por los que fue denunciado el ex presidente, ex gobernador y ex legislador, si es que se iniciaron carpetas de investigación, el estatus de estas”, pues “si se negara el derecho al acceso a la información se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de las actividades de la Fiscalía en cuanto su Fiscalía o Procuraduría, en cuanto a sus facultades e investigadores, así como respecto del desempeño del ex servidor público”.

Recordó que Peña Nieto no sólo fue presidente de México, sino también secretario de Administración del Estado de México, diputado del Distrito 13 de la LV Legislatura del Estado de México, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, gobernador del Estado de México y Presidente de la República.

“Al tratarse de información relacionada con motivos de interés público procede su publicidad, ya que su difusión contribuiría tanto a garantizar el ejercicio del acceso a la información como a favorecer la rendición de cuentas a los y las ciudadanas, de manera que puedan valorar tanto el desempeño de ex secretarios, diputados, gobernadores y ex presidentes, como el de la Fiscalía General o Procuraduría General de la República”, dijo Guerra.

Además, recordó que en numerosas ocasiones, el INAI se ha pronunciado por la apertura de información sobre investigaciones judiciales en casos de personajes acusados de delitos graves como Javier Duarte, César Duarte y más recientemente, Pío López Obrador.

Con información de Grupo Milenio