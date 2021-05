Mario Delgado denuncia una auténtica cacería contra candidatos de Morena

Sin pruebas, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, denunció una “autentica cacería” contra los candidatos del partido

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, alertó sobre un posible fraude electoral en los comicios del próximo 6 de junio, en donde también acusó también de una alianza entre la oposición y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El dirigente nacional de Morena acusó una “autentica cacería” contra los candidatos del partido.

“Están persiguiendo a nuestros candidatos y candidatas, es una auténtica cacería”, declaró durante una gira por Chiapas y Tabasco.

Delgado Carrillo advirtió que el PRI y el PAN quieren ganar en la mesa lo que sabe que no puede ganarle a Morena en las urnas.

“Contra la mafia del poder y la mafia de la corrupción, voto masivo por Morena”, expresó este sábado.

Delgado también aseguró que en los estados donde gobierna Morena no habrá elección de Estado, pues “nosotros no somos como ellos, no somos iguales que los partidos de la corrupción.

“Nuestro movimiento viene de la lucha por la democracia, así que vamos a respetar el acuerdo nacional convocado por el presidente de la República para que se haga valer la voluntad del pueblo; que no se meta ningún gobierno en la elección”, refirió.

El líder morenista señaló que si hay libertad en la elección, si hay transparencia y se dejan de lado las viejas prácticas políticas, Morena triunfará en las elecciones de junio próximo.

Con información de López-Dóriga Digital