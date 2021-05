Mónica López, esposa de Borgetti, es víctima de vandalismo en los festejos de Santos

Luego de que Santos consiguiera su pase a la final del Guard1anes 2021, aficionados de los Guerreros salieron a las calles de Torreón a festejar, pero las celebraciones se excedieron y Mónica López, esposa de Jared Borgetti, denunció que fue víctima de actos de vandalismo.

“Y justamente esto no debe de pasar jamás y en ningún lado!!! Llevé a mis compadres de Culiacán a que vivieran la santosmanía y todo perfecto, pero al llegar a la esquina de la Plaza Mayor y Morelos había un grupo de chavos disque celebrando y aventando espuma y al pasar me patearon la camioneta, me abollaron la puerta, ¿neta? Neta no debe de pasar es celebración, no vandalismo. NO SE VALE, además de asustar a los niños que traía se pasaron neta que hoy no estoy contenta con la situación”, publicó Mónica López en una story de su cuenta de Instagram.

En otras historias publicó un video del momento en que son agredidos y compartió fotos de cómo quedó la camioneta después de que los pseudoaficionados de Santos atacaron su auto. Además, medios locales reportaron que algunas de las celebraciones en Torreón terminaron en pelea.

Con información de JuanFutbol