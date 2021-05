“No se debe exagerar”, dice AMLO sobre estados que suspendieron el regreso a clases presenciales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este lunes que es importante regresar a clases presenciales y pidió “no exagerar” a estados que decidieron dar marcha atrás en la reapertura de las aulas.

“Hicieron bien (en suspender clases) pero no se debe exagerar. Hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, se aíslan, pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola”, explicó en conferencia de prensa.

López Obrador consideró que la educación a distancia funciona, “es una opción, pero no es lo mejor” por lo que, insistió, hay que “regresar a clases“.

El sábado, la Secretaría de Educación de Campeche anunció la suspensión de las clases presenciales luego de que la Secretaría de Salud federal informó que el estado pasará al semáforo amarillo.

La dependencia afirmó que las clases se mantendrán a distancia y las actividades en las escuelas se retomarán cuando la entidad regrese al color verde del semáforo epidemiológico de riesgo Covid-19.

El regreso a clases presenciales en las escuelas de Nayarit fue pospuesto hasta nuevo aviso, debido a que la entidad pasará a color amarillo en el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, informaron este sábado la Secretaría de Educación y los Servicios de Educación Pública del estado

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, ambos organismos sostuvieron que el regreso a clases presenciales en Nayarit no podrá realizarse el próximo lunes 24 de mayo como estaba previsto hasta que “existan mejores condiciones sanitarias”.

Tras la suspensión de clases presenciales en Campeche al retornar al semáforo amarillo por Covid-19, la Secretaría de Salud (Ssa) informó el domingo que para el caso de la Ciudad de México el retorno a las aulas es un plan “tentativo” de las autoridades locales, toda vez que actualmente se ubican en el mismo color del semáforo de riesgo epidémico.

José Luis Alomía, director General de Epidemiología, recordó en conferencia de prensa que, de acuerdo con los lineamientos de las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud, el primer punto de seguridad para el regreso a clases presenciales en cualquier entidad es alcanzar el semáforo verde, criterio que la CDMX no ha logrado.

