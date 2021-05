AMLO acusa a normalistas detenidos en Chiapas de violencia; “tiraron bombas”, afirma

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la mañana de este martes la protesta de los normalistas detenidos en Chiapas a mediados de mayo.

“En el caso de los jóvenes de Chiapas, de acuerdo a los informes que tiene la autoridad del estado, tiraron bombas. Eso no, no está bien. No hay que tirar bombas, no hay que tirar piedras, no hay que luchar con violencia. Lo más eficaz para que haya justicia es la no violencia. La resistencia civil pacífica”, dijo durante su conferencia matutina.

Según testimonios, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad intentaron dialogar con los normalistas que tomaron la caseta de peaje en Chiapa de Corzo; sin embargo, los manifestantes se enfrentaron a los elementos, a quienes agredieron con bombas molotov.

Ante ello, los policías detuvieron a 21 hombres y 74 mujeres, quienes también habían retenido unidades de transporte público y privado durante los últimos cinco días en protesta para que su examen de admisión se realizara de manera presencial y no de manera virtual.

Por la mañana, el presidente López Obrador se dijo confiado de que todos los normalistas sean liberados.

“Tengo la información que ya se están liberando a los muchachos, mujeres y hombres. Yo creo que sí (se liberarán a todos) porque hay la voluntad de que se dialogue y se llegue a un acuerdo, nada más mi recomendación es que no se use la violencia. Ni de parte de los que protestan ni de parte de la autoridad, no a la violencia, los movimientos tienen que ser no violentos”, dijo el mandatario.

Hasta el pasado 23 de mayo, las 74 mujeres normalistas detenidas en el penal “El Amate” fueron liberadas, según lo informado por la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Un juez de control de dicha prisión decretó esta tarde la vinculación a proceso de las 74 mujeres, aunque les dictó la medida cautelar, por lo que las normalistas podrán enfrentar su proceso en libertad.

Con información de LATINUS.