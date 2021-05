Pati Chapoy revela el paradero de su madre, Marcela Basteri

Luis Miguel es uno de los exponentes más importantes de la música latina. El cantante se ha ganado el reconocimiento a partir de su gran trabajo en la música, pero por supuesto que también ha influido mucho la historia con la que ha cargado desde muy pequeño. Tanto así que Netflix decidió hacer una serie sobre su vida. Y este domingo la plataforma estrenará el último episodio de la temporada 2. Esta entrega no estuvo ajena a la desaparición de su madre Marcela Basteri.

Si en la primera temporada se mostró cómo su padre Luisito Rey lo alentaba y presionaba para mejorar en su carrera cómo músico, en la segunda, el Sol trata de entender qué ocurrió de verdad con su madre que un día no pudo ver más. En relación a este tema, la periodista Pati Chapoy hizo una revelación increíble.

¿Cómo fue la vida del ‘Sol de México’ pese al éxito que ha tenido en la música a lo largo de su carrera? Muy dura. Desde niño tuvo que convivir con la repentina desaparición de su madre, quien fue vista por última vez antes de subirse a un avión con destino a Madrid, España.

El intérprete ha estado años y años tratando de dar con el paradero de ella. De hecho, se conoció que contrató un grupo de especialistas para tratar de encontrarla. Sin embargo, las respuestas -al menos para el público y sus fans- nunca estuvieron.

Y a pesar de que la serie muestra la incansable lucha de Luis Miguel por encontrar a su madre, durante el programa Ventaneando, la periodista Pati Chapoy cruzó al músico nuevamente y lo comparó con su padre. “Fíjense que en la primera temporada criticamos mucho al padre de Luis Miguel, pero lo cierto es que él es igual a Luisito Rey, solo que más guapo”, expresó la reportera.

Por otro lado, siguiendo con la desaparición de Basteri, hace algún tiempo, el actor Andrés García comentó que la madre del cantante fue asesinada por Luisito Rey.

En un sentido similar, se había expresado Chapoy también en su programa de televisión. “Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel”.

¿Entonces? ¿Durante todos estos años el secreto se mantuvo en familia? Esto dijo Chapoy: “Obviamente, el papel donde dice dónde se encuentra lamentablemente el cuerpo de Marcela Basteri, lo tienen los hijos”.

Con información de agencias