Portada de The Economist es “mentirosa” y “majadera”, responde el Presidente AMLO

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que la revista británica The Economist hace el ridículo al usar su portada “como si fuese un cartel” para difundir “una propaganda muy ramplona de pasquín”.

Lo anterior luego de que el medio británico publicara en su portada un artículo en el que califica al mandatario mexicano como un “falso mesías”, un “peligro para la democracia mexicana” y “una burla del estado de derecho”.

Al respecto, y como respuesta a pregunta expresa, el Presidente AMLO dijo que se trata de una portada “mentirosa” y “majadera” proveniente de un medio extranjero que se dedicó a “aplaudir” políticas neoliberales.Estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción que imperó, se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México porque son conservadores siempre. Ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación, entonces, sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso mesías declaró el mandatario.

Agregó que la revista británica The Economist hace el ridículo al usar su portada “como si fuese un cartel” para difundir “una propaganda muy ramplona de pasquín”.Quien se excede por ejemplo esa revista, qué hace, el ridículo y en el periodismo y en la política se puede hacer todo, pero procurar no hacer el ridículo. Imagínense una portada como si fuese un cartel, es una propaganda muy ramplona de pasquín, entonces eso no les ayuda. Si de por sí los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad. Esas revistas famosas están en una situación crítica, pero si no cambian y no actúan con ética no las van a leer ni en Londres señaló.

En ese sentido recomendó a sus adversarios usar Vitacilina para protegerse de las irritaciones.Va muy bien la economía de México, es de las mejores del mundo en cuanto a recuperación después de la pandemia. Ayer hablaba que les molesta muchísimo, no se había tenido ningún trimestre con tanta inversión extranjera, llevaba tiempo que no sucedía. No hablo con relación al año pasado, creció con relación a varios años. También les molestó muchísimo la compra de la refinería, están… Cómo se llama eso que se usa para protegerse de las irritaciones. Vitacilina, vamos a comprar también el laboratorio de Vitacilina, ah qué buena medicina. Están muy molestos, serénense declaró.

