AMLO acusa que EU no ha “tomado en serio” su petición de no financiar a organizaciones opositoras

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este lunes que Estados Unidos no ha “tomado en serio” la petición de su gobierno para investigar el financiamiento que presuntamente reciben organizaciones de la sociedad civil.

“Es lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado enserio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no estén financiando a grupos políticos de México y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo”, dijo en conferencia matutina.

El presidente López Obrador calificó el presunto financiamiento enviado por la Embajada de Estados Unidos como un asunto “corriente”.

“Esto tiene que ver con el Departamento de Estado, con la Embajada, porque es la Embajada de Estados Unidos la que reparte el dinero de acuerdo a las pruebas que se tiene, es un asunto hasta corriente, no solo de fondo sino de forma, esto no debe hacerse”, dijo.

López Obrador reiteró que es indebido que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a organizaciones de la socidedad civil.

“Es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre, soberano, no tienen por qué hacerlo y si actuaran con escrúpulos morales los que reciben estos recursos estarían ahora expresando que van a cambiar y que no van a aceptar este financiamiento pero no, se han quedado callados y alegan que no están ellos haciendo política cuando es de dominio público, no hace falta presentar pruebas, ellos están entregados por completo a hacer campaña contra de nosotros”, indicó.

