Ventaneando extiende horario a partir de hoy

Recientemente a través de Twitter Pati Chapoy compartió que el programa ‘Ventaneando’ extiende su horario, por lo que ahora estarán desde la 3:00 hasta las 5:30 de la tarde, hora centro.

”Los espero de las 3 a las 5:30 en @VentaneandoUno”. Ante esto, los comentarios negativos no se hicieron esperar, pues consideran que ya es mucho tiempo y el programa de espectáculos será muy tedioso. ”Mucho tiempo, es muy tedioso”, ”Qué flojera, ya deberían de desaparecer”, ”No tiene presupuesto para programas de calidad”.

De inmediato la titular no se quedó callada y les respondió de manera tajante, pues ella siempre ha defendido a TV Azteca y a ‘Ventaneando’ a capa y espada. ”Fácil… no lo veas”, ”No me interesa”, ”Claro qué hay presupuesto, no te imaginas lo que gusta hacer tele”.

A pesar de ello, Chapoy dejó en claro que está feliz por este cambio, pues su programa de espectáculos se ve beneficiado con más tiempo, pues a lo largo de los años siempre ha sacado la casta. Cabe resaltar que esta no es la primera ocasión que Pati tiene sus indiferencia con los haters.

Con información de TVNotas