Comienza oficialmente la temporada de huracanes en el Atántico

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. destacó que en los primeros cinco días de la temporada 2021 no se esperan ciclones tropicales

La temporada de huracanes en la cuenca atlántica comienza oficialmente este martes sin señal alguna de ciclón en el horizonte y la cuenta ya iniciada con Ana, una tormenta adelantada que se formó cerca de las islas Bermudas en mayo.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami, destacó que “no se espera desarrollo de ciclones tropicales durante los próximos 5 días”.

Esa es la mejor noticia para el arranque de una temporada que se prevé que sea por encima de lo normal pero sin llegar al extremo de la de 2020, que en medio de la pandemia de COVID-19 tuvo en jaque a las islas del Caribe, las costas de Centroamérica, México y Estados Unidos con un número récord de tormentas con nombre.

Los países de Centroamérica fueron especialmente castigados por los huracanes en 2020, al igual que los estados estadounidenses de la costa norte del Golfo de México.

Medios especializados cifran en al menos 442 las muertes causadas por las tormentas y huracanes (14) de 2020 y en más de 51 mil millones de dólares los daños.

Según el NHC, hasta el 30 de noviembre se espera un promedio de 14 tormentas con nombre, de las cuales siete llegarán a ser huracanes y tres de ellos grandes huracanes.

El pronóstico de la compañía meteorológica privada AccuWeather para la temporada 2021 en el Atlántico es de 16 a 20 tormentas con nombre, incluyendo entre siete y diez huracanes y de estos, entre tres y cinco con categoría 3, 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson.

AccuWeather recordó que no ha habido otra como la temporada 2020, con récords como 30 tormentas con nombre, que obligaron a usar las letras del alfabeto griego para nombrarlas, y 12 impactos directos en territorio de Estados Unidos.

Los nombres escogidos este año por la Organización Meteorológica Mundial son Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, Ida, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y Wanda y, según el pronóstico de AccuWeather, puede ser que se usen casi todos (20 de 21, según el promedio más alto).

Por séptimo año consecutivo en 2021 ha habido un adelanto de la temporada de huracanes, en este caso con la inofensiva Ana, una tormenta subtropical que evolucionó a tropical y se formó el 22 de mayo cerca de las islas Bermudas y se disipó sobre mar abierto el 24 de mayo.

Los meteorólogos coinciden en que uno de los factores determinantes del desarrollo de la temporada será la llamada Oscilación Meridional de El Niño (ENSO en inglés), una fluctuación climática de corto plazo que está determinada por el calentamiento o enfriamiento de las aguas del Pacifico central y oriental.

El meteorólogo principal de AccuWeather, el veterano Dan Kottlowski, lo explica así: “si ENSO se inclina hacia La Niña más rápido de lo previsto, es decir si lo hace en agosto o a comienzos de septiembre, podemos tener más de 20 tormentas, pero si se mantiene neutral hasta octubre, el numero de tormentas será menor a 20″.

En Florida, que no fue muy castigada en la temporada 2020, una encuesta de la mayor asociación de automovilistas de EE.UU. reveló este martes que 43 por ciento de su población no tiene un plan de emergencia, 29 por ciento no piensa evacuar su casa aunque lo recomienden y 60 por ciento solo dejaría su vivienda si llegara un huracán de categoría 3 o más.

