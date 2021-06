Netflix revela sus 10 películas originales más vistas hasta ahora

Netflix actualizó su lista con las diez películas originales más vistas en la plataforma, y el reciente estreno Ejército de los muertos se encuentra en el ranking, pues casi llega a 72 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas.

La lista completa la publicó Deadline, y si bien Netflix no informó cuáles son los criterios para destacar las producciones más vistas, las películas enlistadas suman más de 70 millones de espectadores.

Por segundo año consecutivo Extraction, protagonizada por Chris Hemsworth, encabeza el conteo con 99 millones de espectadores.

¿Están listos? Esta apuesta es All in. ♦️♠️♥️♣️

'El ejército de los muertos' de Zack Snyder ya está disponible. pic.twitter.com/Zccq3yFplL — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 21, 2021

En el segundo lugar se encuentra Sandra Bullock con Bird Box que suma 89 millones de espectadores. Esta es la película más vieja de la lista, es de 2018.

En el tercer puesto se encuentra Spenser Confidential con 85 millones, seguida de 6 Underground y de Murder Mystery, ambas con 83 millones de espectadores.

The Old Guard se queda en el sexto puesto con 78 millones, le sigue Enola Holmes, con 76 millones; Project Power, con 75 millones, y el décimo lugar es para The Midnight Sky y Ejército de los muertos con 72 millones cada una.

Estos datos permiten a los creadores de contenido analizar si los proyectos que tienen en sus manos podrían ser un éxito o un fracaso.

Ejército de los muertos, la última película en el top sigue las secuelas de un brote de zombis en Las Vegas y a un grupo de mercenarios que se aventuran en la zona de cuarentena para llevar a cabo un gran atraco.

El elenco de la película reúne a Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo y Nora Arnezeder.

Con información de Latinus