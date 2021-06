Avanza en Jalisco vacunación contra COVID-19 en grupos de 50 a 59 años

Van más de 58 mil personas vacunadas en ese grupo de edad.

Ayer se aplicaron 15 mil 300 dosis en el macromódulo instalado en el auditorio Benito Juárez y 8 mil 535 en 44 municipios de diez regiones del estado.

Redacción Antena Noticias

La vacunación para el grupo de 50 a 59 años de edad avanza favorablemente en Jalisco. En la jornada para residentes de los municipios metropolitanos de Tlajomulco, El Salto, Tonalá y Tlaquepaque se aplicaron 15 mil 300 vacunas este jueves; cifra que incluye a mujeres embarazadas y adultos mayores rezagados que recibieron su primera dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.



En cuatro días de esta jornada, suman ya 58 mil 764 personas que han recibido el biológico en el macromódulo instalado en el auditorio Benito Juárez, bajo el modelo Jalisco de vacunación que, entre otras cosas, permite el uso de un sistema de citas para acudir a una fecha y hora determinada, sin necesidad de hacer filas por horas.



Por otra parte, en 44 municipios (de diez regiones sanitarias del estado), este miércoles fueron inmunizadas 8 mil 535 personas de 50 a 59 años; con lo cual se llega a 67 mil 626 adultos de 50 y más inmunizados y mil 910 embarazadas protegidas



La jornada concluye mañana en estos territorios municipales, pero ya se alistan las siguientes para el próximo lunes, por lo que se invita a la población a mantenerse informados en los canales oficiales.



Si bien la inmunización en la entidad jalisciense continúa, se reitera a la población que la contingencia por COVID-19 no ha terminado y que aun estando vacunados pueden contagiar el virus, por tanto se deben mantener las medidas preventivas: usar cubrebocas adecuadamente (esta sencilla medida puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.



Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.



Desde el 14 de marzo de 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 250 mil 595 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 12 mil 328 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.







Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco



Municipio Cifra RADAR % Defunciones Guadalajara 88879 35.47 4603 Zapopan 59294 23.66 1818 Tlaquepaque 17303 6.90 960 Tonalá 13092 5.22 609 Tlajomulco de Zúñiga 11927 4.76 550 Puerto Vallarta 7579 3.02 347 El Salto 3444 1.37 207 Tepatitlán de Morelos 3435 1.37 180 Zapotlán el Grande 3294 1.31 166 Lagos de Moreno 2798 1.12 333 Ocotlán 2079 0.83 194 Atotonilco el Alto 1386 0.55 41 Colotlán 1173 0.47 18 Tala 1151 0.46 134 Ameca 972 0.39 106 San Juan de los Lagos 954 0.38 66 La Barca 941 0.38 125 Autlán de Navarro 888 0.35 74 Tamazula de Gordiano 807 0.32 47 Arandas 747 0.30 44 Zapotlanejo 690 0.28 40 Ixtlahuacán de los Membrillos 684 0.27 51 Sayula 564 0.23 30 Encarnación de Díaz 532 0.21 49 Chapala 516 0.21 53 Poncitlán 499 0.20 57 Teocaltiche 473 0.19 11 Ojuelos de Jalisco 470 0.19 20 Jocotepec 413 0.16 27 Cihuatlán 396 0.16 17 Acatlán de Juárez 380 0.15 32 Tequila 362 0.14 40 Juanacatlán 361 0.14 17 Jalostotitlán 360 0.14 17 Tuxpan 358 0.14 47 Cocula 345 0.14 53 Zacoalco de Torres 335 0.13 21 Zapotiltic 291 0.12 24 Yahualica de González Gallo 287 0.11 25 Ahualulco de Mercado 285 0.11 51 Jamay 276 0.11 29 Villa Corona 270 0.11 32 El Grullo 269 0.11 31 Tototlán 246 0.10 17 Ayotlán 242 0.10 19 Gómez Farías 232 0.09 26 Unión de San Antonio 230 0.09 18 San Martín Hidalgo 229 0.09 37 Mascota 206 0.08 24 San Miguel el Alto 202 0.08 18 Ixtlahuacán del Río 200 0.08 17 Casimiro Castillo 199 0.08 35 Degollado 192 0.08 6 Amatitán 188 0.08 14 El Arenal 186 0.07 16 Mazamitla 183 0.07 10 Atoyac 183 0.07 8 Villa Hidalgo 181 0.07 3 La Huerta 179 0.07 11 Magdalena 178 0.07 22 Acatic 176 0.07 20 Cuquío 171 0.07 8 Tenamaxtlán 167 0.07 3 Villa Guerrero 166 0.07 6 San Julián 158 0.06 12 Concepción de Buenos Aires 154 0.06 5 Zapotlán del Rey 152 0.06 12 San Diego de Alejandría 149 0.06 6 Tecalitlán 143 0.06 15 Tizapán el Alto 132 0.05 17 Jesús María 118 0.05 19 San Gabriel 117 0.05 6 Teocuitatlán de Corona 117 0.05 10 Unión de Tula 115 0.05 18 Talpa de Allende 113 0.05 6 Mezquitic 108 0.04 7 Tomatlán 102 0.04 18 Tapalpa 102 0.04 8 Amacueca 101 0.04 5 Totatiche 100 0.04 5 Valle de Guadalupe 98 0.04 7 Tonaya 98 0.04 2 Huejúcar 98 0.04 6 La Manzanilla de la Paz 97 0.04 5 Etzatlán 90 0.04 13 Ayutla 90 0.04 13 Atemajac de Brizuela 90 0.04 3 Tecolotlán 82 0.03 5 Huejuquilla el Alto 82 0.03 3 Chimaltitán 79 0.03 2 Pihuamo 75 0.03 5 San Juanito de Escobedo 72 0.03 18 Quitupan 70 0.03 1 Teuchitlán 68 0.03 10 Tuxcacuesco 64 0.03 1 Cuautitlán de García Barragán 64 0.03 9 San Ignacio Cerro Gordo 62 0.02 5 Tolimán 62 0.02 7 Bolaños 61 0.02 3 Zapotitlán de Vadillo 59 0.02 3 Valle de Juárez 59 0.02 6 Villa Purificación 57 0.02 10 El Limón 56 0.02 6 Cabo Corrientes 56 0.02 5 Tonila 55 0.02 1 Atengo 54 0.02 4 Tuxcueca 53 0.02 4 Santa María de los Ángeles 49 0.02 2 Mexticacán 47 0.02 3 San Marcos 40 0.02 6 San Cristóbal de la Barranca 40 0.02 1 Jilotlán de los Dolores 40 0.02 0 Guachinango 40 0.02 3 Hostotipaquillo 39 0.02 3 Techaluta de Montenegro 38 0.02 3 Cañadas de Obregón 35 0.01 2 San Sebastián del Oeste 35 0.01 5 Juchitlán 32 0.01 5 Chiquilistlán 32 0.01 3 Mixtlán 31 0.01 4 San Martín de Bolaños 29 0.01 0 Atenguillo 29 0.01 3 Cuautla 25 0.01 3 Ejutla 10 0.00 0 Santa María del Oro 5 0.00 1 Se ignora 8038 3.21 0 Otros Estados 2334 0.93 221 Total 250595 100.00 12328

Fuente: Secretaría de Salud Jalisco

*Corte a las 13:00 horas del 3 de junio de 2021

**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.

***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, que la Federación incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.