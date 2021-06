México va a las urnas en las elecciones más grandes de su historia

Las elecciones intermedias se han convertido en una especie de referéndum de los tres primeros años de gobierno del Ejecutivo federal, por lo que en la jornada de este domingo 6 de junio, además de las 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 Congresos locales y 2,000 presidencias municipales estará en disputa la continuidad del proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras 271 días de preparativos, precampañas, intercampañas y campañas, este domingo 93 millones 528, 473 mexicanos tienen una cita en las más de 162,000 casillas que se instalarán en todo el país.

La violencia contra políticos, la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la descalificación del árbitro electoral y la falta de propuestas, marcaron el actual proceso electoral que además de la pandemia de COVID-19, tiene como reto generar una gran participación ciudadana.

¿Qué se elige el 6 de junio del 2021?

Las elecciones intermedias generalmente no atraen el interés de los votantes. En los últimos tres procesos intermedios, la participación ciudadana no ha superado el 50% de votación : en 2015 se alcanzó el 47%, en 2009 el 44%, y en 2003 el 41% de sufragios, lo que supone en sí mismo un reto. Claudia Benassini, profesora e investigadora de la Universidad La Salle, comenta que a pesar de que el INE ha hecho campañas para promover la participación y ha establecido medidas para salir a votar, en algunas personas pueden pesar factores como la inseguridad para no acudir a marcar la boleta.

“Hay una serie de escenarios que son problemáticos, el crimen organizado ha estado presente en distintas acciones que han afectado directamente a los candidatos, ha habido una serie de asesinatos y candidatos y/o amenazados –como nunca en la historia de las elecciones– y encontramos también candidatos seleccionados con criterios que no están del todo claros que a pesar de que su presencia ha sido denegada se da vuelta a leyes electorales, son cuestiones que la ciudadanía tendría que considerar a la hora de tomar la decisión”, expresa.

Violencia en elecciones

Cuando se pensaba que la epidemia de COVID-19, que ha cobrado más de 223,000 vidas, sería el factor que marcaría las elecciones más grandes de la historia, una ola de violencia se desató en el periodo de campañas. De acuerdo con la consultora Etellek, desde septiembre, inicio del actual proceso electoral, se han registrado 782 agresiones contra políticos, como amenazas, homicidios dolosos, robo con violencia y secuestro.

Por el número de agresiones, el actual proceso electoral es el más violento desde el 2000, sin embargo, por el número de homicidios, es el segundo más violento. La pregunta es cuánto de esa alta aprobación lo va a poder canjear el día de la elección”.

Fue en la recta final de la campañas donde se registró el mayor número de asesinatos y agresiones contra los candidatos a puestos de elección popular y contra políticos. Entre abril y mayo, se contabilizaron 36 homicidios a aspirantes y candidatos, entre ellos el de Alma Barragán , candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, el de Abel Murrieta aspirante a alcalde de Cajeme, Sonora; y Cipriano Villanueva , candidato a regidor de Acapetahua, Chiapas. Incluso en la veda electoral y a horas de la apertura de casillas se registraron actos de violencia como el secuestro de Leovardo Mario Torres Parras, candidato de Morena a la alcaldía de San Francisco de Borja, Chihuahua.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que existen condiciones para ir a votar, pero, dijo, que hay quienes buscan infundir miedo para que los ciudadanos no ejerzan su derecho a elegir a sus autoridades. “En todos lados hay condiciones (…) como es un tema delicado, muy sensible, hemos sido cuidadosos de hablar de lo que sucedía antes, pero les puedo decir que aun siendo la elección más grande en los últimos tiempos, aun con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo de lo que pasaba antes”, afirmó. Conoce más: Guía para votar sin contratiempos el domingo 6 de junio

El proyecto de transformación en juego Las elecciones intermedias se han configurado como un referéndum de los primeros años del Ejecutivo en turno. Desde Ernesto Zedillo, en 1997, hasta Enrique Peña Nieto en 2015, los presidentes no han tenido mayorías absolutas en la Cámara de Diputados tras las elecciones intermedias. Francisco Abundis, director de Parametría, explica que los niveles de aprobación de López Obrador siguen siendo “relativamente altos” aunque ha perdido cerca de 20 puntos desde que inició su administración.

“No hay nadie que ponga en duda que van a obtener mayoría simple y lo único que parece que no van a lograr es la mayoría calificada para hacerle cambios a la Constitución y pareciera que no aceptan esa posibilidad”, expresa Nicolás Loza Otero, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México. En ese sentido, señala el académico, se explica la intromisión que el presidente ha tenido en estos comicios.

“Quieren el poder seguramente porque creen que así se logrará la transformación que proponen, y con un Congreso donde no tengan mayoría constitucional, una Suprema Corte donde no tengan jueces a modo, no van a poder hacer los cambios que quieren”, afirma Loza. Bajo el argumento de ser un defensor de la democracia y de que no permitiría ningún fraude electoral, el presidente estuvo claramente presente en el actual proceso. Sobre Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Sonora, y la Cámara de Diputados fueron sobre las elecciones, que más declaraciones hizo.

Para Édgar Ortiz Arellano, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estas elecciones serán recordadas por el claro intervencionismo de presidente Andrés Manuel López Obrador. “Esta elección es histórica no por ser la más grande, sino porque vimos a un presidente completamente abocado al proceso electoral, que olvidó las formas y bajo el argumento de que es un defensor de la democracia y apoyado de la Fiscalía de Delitos Electorales, intervino en el proceso”, afirma.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que López Obrador es el presidente que más intervenciones ha tenido en procesos electorales por lo que ante el árbitro se presentaron alrededor de 13 denuncias.

Dominó el show y faltaron propuestas

Inéditas por desarrollarse en medio de una pandemia, las elecciones de 2021 también pasarán a la historia por la falta de propuestas para resolver las principales problemáticas que afectan a los ciudadanos. “Es un proceso que deja mucho que desear y le debe mucho a la ciudadanía en términos de propuestas. Vimos pocas propuestas serias y convincentes de parte de los candidatos para los problemas tan graves que está viviendo el país”, concluye Ortiz Arellano. Por ejemplo, en materia de feminicidio, los candidatos punteros de los estados que presentan las tasas más elevadas de ese delito por cada 100,000 mujeres no tenían propuestas claras de cómo proteger la vida del 52% de la población .

Si bien la expectativa de crecimiento económico para el país este año es mayor a 5%, México aún enfrenta problemas de desempleo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la tasa de desempleo se ubicó en 4.4% en el primer trimestre de 2021, frente al 3.4% del mismo periodo de 2020, lo cual es una señal de la lenta recuperación de la economía.

En su mayoría, los aspirantes a gobernadores sí incluyeron en sus discursos como prioridad la reactivación económica de los estados, pocos se refirieron a los cómos y fijaron fechas. Promover inversiones nacionales y extranjeras, estímulos a la micro, pequeña y mediana empresa, apoyos a los emprendedores, impulsar obras de infraestructura, reactivar la pesca y establecer fondos de apoyo y subsidios que protejan con ingresos a los agricultores, fueron algunas de las propuestas de los candidatos a gobernador en estados como Baja California, Sonora, Nuevo León y Campeche. A diferencia de otros años, en estas campañas, los candidatos privilegiaron el uso de redes las redes sociales para acercarse a los ciudadanos, lo que incluso generó varios memes de quienes saldrán las próximas autoridades.

Ahí se les vio cantando, bailando, en carrozas fúnebres, representando escenas de la películas y hasta quitándose la ropa, con tal de darse a conocer y ser recordados por los votantes. En la jornada de este domingo, nueve partidos políticos figurarán en la boleta electoral, sin embargo, en cuestión de días, se conocerá cuántos lograrán permanecer en el escenario político electoral.

Ariadna Ortega y Lidia Arista / Expansión