Tlaquepaque: lucha cerrada por alcaldía

De los cinco municipios que componen la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), San Pedro Tlaquepaque es el que hasta ayer mantenía una contienda más cerrada tras la elección del domingo. La diferencia entre los dos candidatos punteros era de sólo 2.3 puntos porcentuales.

Hasta las 17:59 horas de ayer, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) arrojó que los números favorecían a la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), Mirna Citlalli Amaya de Luna, quien concentró 32.3 por ciento de los sufragios. La ex coordinadora de Construcción de la Comunidad acumuló hasta entonces 37 mil 772 votos.

En segundo sitio se ubicó el aspirante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alberto Maldonado Chavarín, quien hasta el mismo corte sumó 35 mil 126 votos que representaron 30 por ciento del total de sufragios computados hasta ese momento: 119 mil 396.

El domingo, Amaya de Luna y Maldonado Chavarín se anunciaron ganadores de la elección según sus encuestas de salida, pero ayer guardaron silencio respecto a los resultados, los cuales arrojaron por momentos una diferencia entre ambos de tan solo un punto porcentual o alrededor de mil votos.

No es la primera vez que el morenista busca la alcaldía, pues ya lo hizo en 2018. En ese entonces se quedó en segundo lugar tras competir contra la actual alcaldesa con licencia, María Elena Limón García, quien gobierna el municipio desde 2015 luego de haberse reelegido.

PRI Y PAN, TERCERO Y CUARTO

En un lejano tercer lugar se ubicó el contendiente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Gerardo Albarrán Magaña, con 14 mil 219 votos que le valían casi 12.2 por ciento de las preferencias electorales, mientras que en cuarto quedó la aspirante del Partido Acción Nacional (PAN), María del Rosario Velázquez Hernández, quien acumuló 11 mil 87 votos, es decir, 9.5 por ciento.

En una quinta posición se colocó el aspirante de Futuro, Jorge Montoya Orozco, con 4 mil 31 votos o 3.7 por ciento del total.

Al mismo corte de ayer se habían contabilizado 459 de las 759 actas esperadas en el municipio. La lista nominal de la actas contabilizadas incluyó a 299 mil 183 personas.

El porcentaje de participación ciudadana en el municipio alcanzó 39.8 por ciento con base en la lista nominal, es decir, sin considerar la votación en casillas especiales.

La elección del domingo no estuvo exenta de irregularidades. Entre las registradas resaltó la agresión en contra de una familia en la colonia Las Huertas, en cuya vivienda irrumpieron sujetos de manera violenta. Las víctimas narraron que fueron hostigadas por mostrar su apoyo por Morena, pues en su fachada tenían colocada propaganda del partido.

Maldonado Chavarín acusó además que una funcionaria de la delegación municipal de La Ladrillera estaba amenazando a la gente para que votaran por MC, pues en caso de no hacerlo perderían sus licencias para operar.

Futuro acusa que MC y Morena compraron votos

El candidato de Futuro a la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque, Jorge Montoya Orozco, acusó compra de votos tanto de Movimiento Ciudadano (MC) como de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante el 6 de junio.

“Tuvimos varios testimonios de compra de votos, pero las personas no se atreven a declarar. Tienen miedo los que fueron comprados, no quieren decir su nombre públicamente. En algunas de las casillas de aquí de la cabecera hubo gente que recibió mil, 2 mil pesos por su voto y no te lo quieren reconocer públicamente ante un medio de comunicación”, comentó.

Y abundó: “Sí nos dicen a nosotros, ‘a mí me dieron 2 mil pesos para que votara por MC, a mí me dieron 2 mil pesos para que votara por Morena’, pero no tienen el valor ciudadano para decirlo públicamente frente a una instancia legal y menos ante un medio de comunicación”.

Montoya Orozco anticipó que habrá acciones legales por parte de Futuro debido a los incidentes que documentaron durante la jornada electoral.

“Nuestro equipo jurídico levantó incidencias y en las primeras sesiones que tenemos del Consejo Municipal Electoral, en las primeras sesiones, ya se están presentando las incidencias. Hay, por ejemplo, un representante de nosotros que fue corrido con amenazas de muerte. Hay también situaciones de no coincidencia de boletas con el resultado de la elección en algunas casillas”. Juan Levario

IEPC cierra PREP

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) anunció ayer que su Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) cerró a las 18 horas. En el caso de las diputaciones locales se computó el 83 por ciento de las actas recibidas, mientras que en los ayuntamientos fue el 83 por ciento.

El consejero presidente del IEPC; Guillermo Alcaraz Cross, detalló que para la elección de diputados locales se contabilizaron 8 mil 995 actas para el PREP. Para los ayuntamientos se contaron 8 mil 390.

Por su parte, el secretario del órgano electoral, Alejandro Murillo Gutiérrez, recordó que el arranque del programa fue certificado por el notario público Abelardo Sánchez Castellanos, quien ayer dio fe del cierre del sistema.

“(Él) dará fe de los resultados que se asienten a efecto de dejarlos anexos al acta correspondiente”, aseveró.

Finalmente, Alcaraz Cross adelantó que el miércoles arrancará el cómputo oficial de las actas para poder oficializar los resultados y entregar las constancias de mayoría respectivas. Jessica Pilar Pérez / Guadalajara

Con información del Diario NTR