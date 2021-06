AMLO muestra llamada de guerra sucia en CDMX; “fueron millones”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer presuntas pruebas de la guerra sucia que ocurrió en la Ciudad de México el fin de semana en que se llevaron a cabo las elecciones intermedias.

Esta mañana en Palacio Nacional, López Obrador mostró una llamada en la que pedían no votar por Morena, en donde recordaban a usuario el colapso de la Línea 12, la falta de apoyos del gobierno federal durante la pandemia, la inseguridad en México y el cierre de las estancias infantiles.

“Todavía el viernes y el sábado hablaban y hablaban por teléfono. Son muy hipócritas, tiran la piedra y esconden la mano, hay mucha guerra sucia”, explicó.

Si estoy hablando del tema es para informar, porque es una avalancha (…) no solo hay desinformación, manipulación, no hay ética, no hay honestidad. Fueron millones de llamadas, viernes, sábado y domingo”, puntualizó.