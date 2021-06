Tania Ruiz presume boda

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto son una de las parejas que más ha llamado la atención en los últimos años, pues tras su divorcio de Angélica Rivera, el ex presidente volvió a encontrar el amor con la modelo potosina. En esta ocasión, Tania sorprendió al compartir uno de los momentos más especiales de su vida.

Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo reveló que estaba muy entusiasmada por la boda de su hermana Alynn Ruiz y agradeció a la diseñadora mexicana Kathia Fontini por su vestido.

“Que talento el Mexicano!! Aportando un vestido de mi gran diseñadora @kathiafontini .Gracias por mi vestido tan espectacular para la boda de mi hermana. Te quiero!! Te Admiro y té agradezco siempre tu cariño, entrega y profesionalismo en todas tus creaciones. Un gozo portar este diseño tan único y tan Yo. Muchas Muchas Gracias!!!”, publicó Tania Ruiz.

Asimismo, la diseñadora reaccionó ante la mención de Tania. “Mi queridísima amiga @taniaruize en un fabuloso Fontini. Clase y estilo”, destacó Fontini, quien es reconocida por vestir a celebridades como Juan Gabriel, Aracely Arámbula, Ximena Navarrete, entre otros.

La modelo también compartió fotografías a lado de su madre, amigos y familia, así como videos de la fiesta bailando junto a su hermana. Además, la boda ha causado polémica debido a que se realizó en plena pandemia de Covid-19 y sin sana distancia.

Cabe destacar que en noviembre de 2020, Tania Ruiz levantó sospechas de una posible boda con Enrique Peña Nieto, pues publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de sus manos entrelazadas y con un anillo de compromiso.

“Forever and ever, my love”. “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”. “Una para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías…siempre de tu mano, amándote hoy y si Dios quiere siempre”, fueron algunos de los mensajes que la también influencer le dedicó a Peña Nieto y afirmó que está muy enamorada.

Hasta el momento no se han revelado detalles de una posible boda e incluso la modelo destacó en redes sociales que todavía no piensa casarse pero sí está muy feliz con el ex mandatario.

Con información de Publimetro