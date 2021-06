Exfutbolista Jorge Comas golpea brutalmente a abuelita en su casa

“Me avienta un vaso de cristal con cerveza logró esquivarlo se estrella el vaso y se me viene encima los golpes me agarró con la mano en puño y me golpeó cuántas veces quiso con una furia y una zaña terribles, yo veía la rabia en su cara la muina pero yo no sabía porque, yo traía mis lentes puestos me los desbarató en la cara y me siguió golpeando”, comentó Lidia Villagomez.

Así agredió Jorge Comas, exfutbolista de Vélez y Boca Juniors en Argentina, y del Club Tiburones Rojos del Veracruz a su vecina, de 58 años de edad, sin motivo alguno el pasado 2 de junio.

En ese momento otra de las vecinas iba entrando al condominio y vio lo que estaba pasando.

“Oigo los gritos de ella me apaniqué horrible y lo único que hice fue agarrar y poderme salir porque dijo o grabo o le habló a la policía o qué hago, agarré y me salí porque yo lo veía impresionantemente como le daba los golpes era un terror que me entró en ese momento y me imaginé lo peor y oyendo los gritos de ella”, detalló Miriam Vallejo.

Después de la agresión ambas salieron en el auto del condominio y avanzaron una cuadra para huir de su agresor, quien todavía corrió iracundo tras ellas.

Esta no ha sido la única agresión o amenaza a sus vecinos o a otras personas; en 2012 fue detenido tras agredir a un reportero veracruzano, a quien también amenazó; en 2016, agredió a una persona que se encontraba en un restaurante en donde él también se estaba, en Boca del Río.

“Esto es constante siempre está en estado inconveniente siempre está insultando a quien sea a todos los conserjes que han llegado a trabajar aquí los ha amenazado golpeado corrido nadie quiere venir a trabajar aquí por miedo a que este señor se les vaya encima sin ton ni son”, denuncia Lidia Villagomez.

“Personas que le han tendido la mano, le han dado de comer así aunque sea frijoles, los guardias los ha golpeado”, agrega Miriam Vallejo.

“Llegando a la casa me bajé del carro y nos empezó a agredir verbalmente y aventarnos piedras yo venía con mis dos hijas que tienen 9 y 10 años, ellas corrieron para meterme a la casa y yo lo enfrente un poco como para tranquilizarlo, pero se puso peor y el vigilante se acercó y se fue a atacarlo a él también. Salió luego ya agredir con el cuchillo, la policía acudió muy rápido y ese día se lo pudieron llevar”, añadió Sabrina Sánchez.

Fue así como el exfutbolista argentino fue detenido el 4 de junio, por el delito de ultrajes a la autoridad, ya que agredió a los policías que acudieron al llamado de sus vecinos.

El temor de vivir en el mismo condominio con Comas, llevó a sus vecinos a tomar medidas extremas, como no salir de sus casas.

“Yo ya llevaba dos días que no iba a trabajar, por lo mismo, por quedarme en la casa, ese día tenía que hacer unas anotaciones y fue cuando dije ‘me vuelvo a quedar, no puedo dejar a mis hijos solos por cualquier cosa que tenga que pasar’”, mencionó Miriam Vallejo. “Yo entro a mi casa y me encierro con llave, como el enemigo está aquí adentro, no viene a de fuera, no sabemos en qué instante se te pueda aparecer y debemos ser precavidos”, relató Catalina Sosa, vecina de 86 años de edad.

Al exfutbolista le fueron impuestos 2 años de prisión preventiva por el delito de ultrajes a la autoridad, aún falta el proceso por las agresiones; sin embargo, las vecinas tienen temor de que él salga libre, o bien, los aficionados que aún lo siguen, decidan tomar venganza por el que es considerado un ídolo de los 80’s.

“Yo la verdad tengo mucho miedo temo por la vida de mi madre mi vida y de las vecinas porque estamos en riesgo completa y totalmente en riesgo si esta persona llega a salir libre a lo primero que va a salir es a sacar su furia porque lo hicimos detener y que siguiera haciendo sus desmanes aquí va a venir hacer una desgracia eso es a lo único que va a llegar”, agregó Lidia Villagomez.

Con información de Imagen TV