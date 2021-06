Frida Sofía asegura que gente de Alejandra Guzmán armó campaña en su contra

De acuerdo con Frida Sofía se trata de un usuario que se identifica como ‘Piink Uribe’, quien se ha encarga de enviarle mensajes negativos y hasta la ha humillado en redes sociales.

En el mensaje que publicó la influencer se puede leer: “Vamos a darle el día de hoy, si no empieza a borrar sus pen…, nos vamos con todo”, acompañada de otras imágenes en las que apoyan a su prima, Michelle Salas.

“Son los que me humillan, me insultan, me piden y ofrecen dinero para que me vaya a sui… Hacen todo tipo de trampas cuando se trata de votar para premios siempre dejan las cuentas en incógnito para que cuenten los views, trolls y bots y hackers … en fin.

Si no me han destruído es por algo. SON COBARDES Y MAQUIAVÉLICOS Y OBSESIONADOS ENFERMOS DE SU ARTISTA FAVORITA QUE NI AGRADECE TODOS LOS DETALLES COMO LAS FLORES ENORMES Y COSITAS QUE LE MANDAN. SU DINERO, TIEMPO, AMOR Y APOYO… JAMÁS SERÁ TOMADO EN CUENTA. YO LO SÉ MEJOR QUE NADIE. Aquí los que están mal, quieran o no, son ustedes #teamguzman en especial ROSA “PINK” URIBE”, aseguró la influencer en su publicación.

Fue hace unos días que Frida Sofía interpuso la denuncia formal en contra de su mamá, Alejandra Guzmán y su abuelo, Enrique Guzmán, por tres dellitos que incluyen abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores.

Con información de TVNOTAS