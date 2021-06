Paola Espinosa: ‘Yo confiaba en Ana Guevara; es la peor administración de Conade’

Las altas expectativas que Paola Espinosa tenía en Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se desvanecieron hasta considerar que es la peor administración que los deportistas han tenido.

“En su momento era porque confiaba en ella, porque sabía que podía hacer algo increíble porque había sido deportista, porque nos entendía perfecto a nosotros. Por eso estuve al 100 por ciento con ella, porque creía en lo que estaba haciendo en ese momento.

“Pero con el paso del tiempo fueron cosas que a mí ya no me gustaron y no puedo meter las manos al fuego por cosas que a mí no me gustan, ni siquiera me constan.

Así es como veo las cosas, simplemente sí creo que es la peor administración que hemos tenido, con más incertidumbre, con más tristeza, con más enojo, con más impotencia. Pero no me arrepiento porque en su momento sí lo creí, porque en su momento creo que estaba haciendo las cosas bien y de un tiempo para acá sí vi el panorama totalmente distinto y no voy a apoyar algo que a mí no me parece”, declaró Espinosa en conferencia de prensa.

La mejor clavadista mexicana de la historia mencionó que la relación con Guevara se fracturó cuando se negó a publicar en sus redes sociales una carta en contra de la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que fue auditado en 2019 y los resultados del primer semestre arrojaron un presunto desvío de 50.8 millones de pesos.

“A raíz de estos problemas empecé a caer mal, empecé a molestarlas porque no me uní a varias cosas, no me nacía hacerlo porque no puedo apoyar al 100 por ciento algo que nos está afectando a nosotros los atletas. Por ejemplo con el FODEPAR, no podía meter las manos al fuego con la Secretaría de la Función Pública que le estaba haciendo observaciones por falta de transparencia en el manejo de los recursos a los atletas, de este desvío millonario, de secuestro, de soborno, de extorsión, de todas esas cosas es algo que a mí no me consta, es algo que no puedo apoyar. De ahí ya molesté, ya caí mal”, expuso la campeona mundial en 2009.

“No pasa nada porque al final estoy muy tranquila con lo que hice, con mi decisión y es algo que a mí me deja muy en paz porque así soy, no puedo apoyar algo que no está bien y que se tiene que esclarecer, se tiene que dar la cara y no puedo meter las manos al fuego por eso. Y el mismo tema es con Kiril Todorov porque está en la misma situación, lo están investigando en la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces es algo que ellos tendrán que dar ella cara y no puedo ser partidaria de estas cosas”, enfatizó.

Espinosa aseguró que no tiene miedo a las represalias que puedan tomar tanto Guevara como Todorov en contra de ella, aunque sí le preocupa su entrenador Iván Bautista.

“No tengo miedo, no hice las cosas mal, no me equivoqué, solamente estoy diciendo la verdad de lo sucedido, de cómo pasaron las cosas. Así que en ese sentido no me da en lo absoluto un poco de miedo. Tarde o temprano se saben bien las cosas y se hace justicia.

“Lo único por lo que me da miedo es por mi entrenador Iván Bautista, de él sí espero que no haya venganzas, no haya represalias en contra de él porque es un gran entrenador y se merece todo el reconocimiento de México, es muy trabajador y porque no nada más tiene a gente en losJuegos Olímpicos y medallistas olímpicos, tiene la escuela más grande de clavados en México”, mencionó.

