Se aplicaron en Jalisco más de 185 mil vacunas COVID-19 en una semana

Redacción Antena Noticias

Estuvieron activas dos jornadas: para el grupo de 50 años y más, que sean residentes de seis municipios metropolitanos y para el de 40 y más en 28 municipios de Los Altos y Sur del Estado.

Además, se inmunizaron casi mil mujeres embarazadas y concluyó la jornada especial de brigadas en comunidades wixaritari.

Durante cinco días que corresponden a la semana epidemiológica 24 (del 13 al 19 de junio de 2021), en el Estado de Jalisco fueron aplicadas 185 mil 296 vacunas contra COVID-19, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación.



En dicha semana, se mantuvieron activas dos jornadas: por una parte, la vacunación en seis municipios del área Metropolitana -Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto-, para residentes de 50 a 59 años y rezagados de 60 y más; así como mujeres embarazadas; y por otra parte la jornada para 28 municipios de la región Sur y Los Altos de Jalisco para personas de 40 a 49 años. También en este caso se dio oportunidad a los mayores de 50 años que por alguna razón no se habían aplicado ninguna vacuna.



Además, se inmunizaron 950 mujeres, quienes recibieron la primera dosis de la vacuna Sinovac.



Ambas jornadas concluyeron el viernes 18 de junio y este lunes se dio comienzo a tres jornadas más: para el grupo de 40 a 49 años en los seis municipios metropolitanos, que será una de las jornadas más largas; otra para aplicar la segunda dosis a personal de salud a que recibió la primera dosis antes del 22 de mayo y la tercera jornada para trece municipios de la región de La Ciénega (con 15 puntos de vacunación), que comenzaron a inmunizar a las personas en la década de los 40 años; siempre con oportunidad de vacunar a las personas de grupos de mayor edad rezagados.



También culminó el día 15 de junio la aplicación de dosis CanSino en comunidades de la zona wixárika, al norte del estado, jornada que comenzó el 31 de mayo.



En Jalisco, durante la semana epidemiológica 24, el mayor número de dosis aplicadas fue de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, con 66.2 por ciento del total; seguida de AstraZeneca con 32.6 por ciento. Las de CanSino corresponden al 0.7 por ciento del total aplicado en la semana; mientras que las de Sinovac (únicamente aplicadas en embarazadas) representan el 0.5 por ciento de las dosis aplicadas.



En Jalisco se han aplicado poco más de dos millones de dosis, pero aún falta mucho por recorrer y la pandemia sigue activa, por lo que aún vacunadas, todas las personas deben usar cubrebocas adecuadamente en espacios cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.



En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.



CORTE SEMANAL

Entre el 13 y el 19 de junio de 2021 se acumularon 770 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; y en ese periodo se reportaron 69 defunciones (las defunciones pudieron ocurrir semanas atrás, debido a notificaciones rezagadas de diversos hospitales).





RADAR JALISCO

CASOS DE COVID-19* Casos Semana 24 Acumulados** Casos confirmados*** 770 252,370 Casos descartados 22,637 827,570 Defunciones*** 69 12,498***

Fuente: Secretaría de Salud Jalisco

*Corte semana epidemiológica 24 (del 13 al 19 de junio)

**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios

privados y pruebas rápidas.

***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación

clínico epidemiológica.







AVANCE DE VACUNACIÓN EN JALISCO

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 24

Fecha de aplicación



PFIZER-

BIONTECH

ASTRA

ZENECA

SINOVAC

CANSINO

TOTAL

Del 13 al

19 de JUNIO



122,398



60,519





950



1,429



185,296

Fuente: Secretaría de Salud Jalisco







Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.

Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220

Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001

Requisitos y domicilios de los puntos de vacunación consultar el sitio: https://bit.ly/2Sxbz71