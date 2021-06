Belinda y Nodal anuncian la llegada de un nuevo integrante a su familia

La pareja del momento, Belinda y Christian Nodal causaron tremendo revuelo en redes sociales al anunciar un nuevo integrante en su familia. Belinda fue la primera en dar la bienvenida a este nuevo integrante y escribió en sus redes sociales, ”bienvenido a la familia” con una fotografía que enterneció a sus seguidores. Muy emocionados, la pareja presentó a su nuevo cachorro, quien los acompañará incondicionalmente para todos lados.

Por su parte, Nodal escribió, ”les presento al nuevo bebé de la familia” y hasta reveló el nombre del nuevo miembro quien se llama ‘Blu’. Belinda también compartió cómo fue que sus ‘hermanitos’, es decir sus demás perritos, recibieron al nuevo miembro y comentó en el encuentro, ”¡los hermanitos! Ay, qué cositas”.

Como era de esperarse, la pareja recibió cientos de comentarios felicitándolos por la gran noticia pues es un cachorrito que se ganó rápidamente el corazón de todos los fans. "Hermoso y sus papis más hermosos, qué viva el amor", "felicidades", "qué lindo", fueron algunos de los comentarios que les dejaron. Recordemos que recientemente Belinda sufrió la pérdida de su perrito Gizmo, quien estuvo con ella por más de 13 años y que falleció tras complicaciones de salud.

"La tristeza más grande, se fue mi compañero, mi Gizmo, mi angelito guardián. ¡13 años juntos! No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho. Nunca te olvidaré. Gracias por todo lo que me diste. Por quitarme la soledad, por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar incondicionalmente a mi lado. Te amo, mi bebé", escribió para despedir a su fiel compañero en enero de 2021.

Con información de TV NOVELAS