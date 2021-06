Ex pareja de Chuponcito asegura que hay más víctimas del comediante

Bárbara Estrada, exnovia del comediante ‘Chuponcito’ reaccionó a las declaraciones que éste hizo el fin de semana, donde se despojó del personaje del famoso payasito y pidió no ser juzgado antes de tiempo por las acusaciones de dos mujeres que intentan desacreditar su imagen.

En entrevista para el programa Sale el sol, la mujer sentenció que no buscan que el comediante haga a un lado su personaje; sino que sea honesto y admita su presunta culpabilidad; además reveló que no hay otras dos mujeres que también fueron violentadas por José Alberto Flores, nombre real del artista. ”Dice que es víctima de dos mujeres, no somos dos; solamente que ahorita sólo nosotras hemos tenido el valor y la fuerza para poder hablar; pero yo tengo conocimiento de otras dos personas más”, dijo de manera remota.

Estrada también contó que el comediante ya acudió a la fiscalía, pero se reservó su derecho a declarar: ”Dice que deja todo en manos de las autoridades, entonces ¿por qué cuando le tocó ir a declarar se quedó callado? Si yo te estoy difamando o algo así, luego luego vas a saltar, pero el señor no dijo nada”, agregó.

Por último, mandó un mensaje para todas aquellas mujeres que pasaron por lo mismo que ella, para que se atrevan a alzar la voz; en especial a una a la que llamó ‘morenita’, pero de la cual no reveló su nombre: ”‘Morenita’ habla, tú sabes a quien me refiero. No te calles, no dejes que esto dañe más adelante tu vida, como a mí, que me sigue afectando mucho”, finalizó

Recordemos que Bárbara inició un proceso legal en contra de ‘Chuponcito’ por el presunto delito de acoso y extorsión, pues lo acusa de haberle exigido material íntimo a cambio de exponer fotos y video de cuando ambos eran pareja.

Con información de TVNOTAS