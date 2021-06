Exmaquillista de Bárbara de Regil hace fuertes acusaciones en su contra

Bárbara de Regil continúa en medio del ojo del huracán, pues tras haber sido señalada por supuestamente amedrentar a un influencer que criticó la proteína de la famosa actriz, ahora se suman las acusaciones de su exmaquillista quien asegura haber recibido humillaciones y malos tratos cuando trabajó con ella.

El artista del maquillaje Xavier Kuri, a través de varios videos en las redes sociales, compartió su experiencia junto a la protagonista de ‘Rosario Tijeras’, a quien calificó como como una persona sin escrúpulos ni educación, y capaz de hacer lo necesario para incomodar a la gente.

”Yo la conozco, trabajé para ella más de tres años y ¿cómo me pago? Con lo peor. Me trató como la basura; me humillaron y me amedrentaron”, comenzó Kuri con su relato. ”Es momento de que alguien la desenmascare”, agregó.

Xavier, también contó que sus anécdotas tienen más de 10 años, pero que en ese entonces no existían los medios necesarios para alzar la voz; por lo que reconoció la importancia que tienen ahora las redes sociales.

El maquinista profesional también sacó varios trapillos al sol de la empresaria como las palabras altisonantes con las que se refiere a su hija, su madre y hermana; además de las aventuras románticas que supuestamente Bárbara tuvo con artistas y ejecutivos de Azteca con el único objetivo de despegar en su carrera: ”¿Ya se te olvidó como conseguiste todos esos protagónicos? Traes muy raspadas tus rodillitas mi amor, pero cada quien llega a lograr lo que quiere como puede”, destacó.

Kuri manifestó su apoyo total hacia Aries Terrón, el youtuber que aseguró estar recibiendo amenazas por parte de la actriz, y hasta aseguró que a él no le hace falta ningún tipo de réplica, pues no hace esto por fama sino para mostrar el verdadero rostro de Bárbara y hasta le mandó un mensaje: ”No digas que la gente se quiere colgar de tu fama, cuando tú te cuelgas de los demás. Tu papel es inventaste historias y vivir una farsa”, finalizó.

Con información de TVNOTAS