Britney Spears exige su libertad ante la corte y quiere demandar a su familia

Britney Spears habló ante la corte de Los Ángeles para oponerse a la custodia que ejerce su padre sobre ella desde hace 13 años. Durante aproximadamente 20 minutos, la cantante dio a conocer su postura al respecto y afirmó que ya no quieres ser esclava de nadie, además reveló que está dispuesta a demandar a su familia por el abuso que han ejercido sobre ella.

La intérprete de Baby one more time mostró su enojo y destacó que su padre no hizo nada para protegerla durante estos años e incluso la internó en un centro de rehabilitación en Beverly Hills, con un costo de 60 mil dólares, donde intentaban lastimarla y su padre estaba feliz por ello, así lo reveló el portal TMZ.

Pero eso no es todo, ya que Britney Spears también destacó que quiere casarse nuevamente y tener otro bebé. Sin embargo, la custodia le ha impedido embarazarse, pues no se le ha permitido extraerle el DIU (dispositivo intrauterino).

Asimismo mencionó que ya no quiere más evaluaciones médicas y reiteró que las personas que le han hecho esto no deberían salirse con la suya por lo que le gustaría demandar a su familia debido al abuso.

En este sentido, la cantante destacó que se vio obligada a realizar su residencia en Las Vegas, pues ella no quería hacerlo, pues era demasiado trabajo. Sin embargo, no se le tomó en cuenta por lo que fue obligada a realizar los shows.

Durante ese tiempo, cambiaron su medicación y le recetaron litio, lo que tuvo efectos negativos en ella, lo cual importó poco a su familia en incluso su terapeuta se portó indiferente al respecto.

Con información de Publimetro