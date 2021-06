Chuponcito suma tres denuncias por presunto acoso sexual

Luego de que Karla Oaxaca, ex representante de Chuponcito, y Bárbara Estrada, ex pareja del comediante, lo denunciaran por presunto acoso y presunta extorsión, otra ex colaboradora del famoso payaso se suma a los fuertes señalamientos. Ahora es Ivonne Luévano, ex colaboradora del querido payaso, quien interpuso una denuncia en su contra por presunto acoso. La joven explicó su sentir frente a las cámaras de televisión.

”Lo que más coraje me dio fue el video del viernes donde el señor cínicamente dice que dos personas malas lo están tratando mal o que lo están difamando, cuando sabe perfecto que es culpable”, declaró Ivonne en entrevista para diversos medios.

”La realidad es que muchas veces lo rechacé, esto fue alrededor de dos, tres años más o menos y fue un acoso constante, y el úlico error que pude haber cometido si es mandarle una fotografía después de tanto que me acosó, de tanto que me estuvo presionando y condicionando mi sueldo…”, explicó la joven.

”También estoy denunciando a su esposa Alejandra Amaya porque ella es responsable de que se haya subido mi fotografía a redes sociales sin mi consentimiento, si quiero que se entere que me estoy sumando a la causa para que se haga justicia”, concluyó la joven.

Con información de TVNOTAS