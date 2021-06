Hugo Sánchez se opone al llamado de Funes Mori al Tri: “Le quita el trabajo a un futbolista mexicano”

• Hugo Sánchez critica a Martino y afirma que Funes Mori no es mejor que ‘Chicharito’ ni Vela y que su convocatoria es una ‘trampa’ del ‘Tata’.

Hugo Sánchez, histórico futbolista mexicano, se pronunció abiertamente en contra del llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Nacional, luego de que el delantero consiguió su naturalización y fue convocado por el técnico Gerardo Martino de cara a la Copa Oro.

“Ya cumplió con los requisitos de ley para tener pasaporte mexicano, eso me parece bien y que sean bienvenidos todos los extranjeros que les gusta vivir en México porque es el mejor país del mundo, pero resulta que para ocupar una plaza laboral él dijo: ‘agradezco muchísimo a México que me dio trabajo’, pero hay muchísimos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de afuera”, señaló el ‘Pentapichichi’ en su faceta como analista de ESPN.

Cabe recordar que ante la fractura de cráneo que sufrió Raúl Jiménez en noviembre pasado, Martino ha padecido para encontrar a un centro delantero, y luego de probar a Henry Martín, Alan Pulido y hasta a Hirving Lozano en dicha posición, optó por llamar a su compatriota, quien recientemente obtuvo su pasaporte mexicano.

“Es bienvenido para vivir, para tener familia. Todos son bienvenidos como turistas, a vivir, pero laboralmente tenemos muchos mexicanos desempleados.

“Si realmente es mejor que un mexicano en lo suyo, adelante, pero curiosamente el que decide si es mejor o no es otro argentino (Martino). ¿O me vas a decir que Javier Hernández o Carlos Vela no son mejores que Funes Mori? En la Selección no se permite, ahí hay trampa“, añadió Hugo.

En cuanto a Javier Hernández, tiene las puertas cerradas del Tricolorluego de una indisciplina que no resolvió directamente con el ‘Tata’ y por ello el estratega no lo tiene contemplado para volver a una convocatoria con todo y que vive un gran con el Galaxy, en donde suma ocho goles.

