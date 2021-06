Mariana Rodríguez se burla de cómo habla inglés Samuel García

Samuel García Sepúlveda, Gobernador electo de Nuevo León, protagonizó otro gracioso momento al hablar en inglés, lo que provocó las risas de la influencer Mariana Rodríguez Cantú.

A poco tiempo de tomar posesión, Samuel García se encuentra cumpliendo compromisos para atraer inversión y sacar adelante sus proyectos, por lo que comentó sobre su viaje rumbo a Washington, EU, donde tendrá una serie de reuniones para abordar temas como la reactivación económica; también visitará centros de investigación y cámaras de comercio.

“Rumbo a Washington DC, donde sostendré una serie de reuniones con congresistas y funcionarios para abordar temas trascendentales como la reactivación económica. Además, estaré visitando centros de investigación y cámaras de comercio”, dijo en su cuenta de Twitter.

Por lo que en una serie de historias compartidas en su cuenta de Instagram, Samuel García intentó hablar en inglés, sin embargo, ¿será que su pronunciación se compara a la del expresidente Enrique Peña Nieto?

“Vamos a hablar del futuro, de las energías renovables, del comercio, de la seguridad, de la reactivación, nuevos proyectos, nuevos trenes… Van a ver, de mí se acuerdan, que van a ser seis grandes años de pujanza para todos y todas en Nuevo León y, obviamente, para México”, comentó en dicho video.

Luego comenzó con la pronunciación en inglés para contar que las reuniones se realizarían en dicho idioma.

“Yes, indeed, of course… The visit it´s gonna be in english, in british accent, which is better than yours”, comentó.

Mariana Rodríguez lo estaba escuchando y no pudo evitar reírse, posteriormente al terminar de escucharlo mencionó entre risas “se pasa”.

Él le respondió en inglés que no era gracioso, y ella replicó “Yes, it is. It´s hilarious”.

Con anterioridad, Samuel García aseguró que no abandonará su cargo como titular del Ejecutivo estatal, hasta cumplir con el plazo de seis años.

Acá el próximo gobernador de Nuevo León, @samuel_garcias, presumiendo su "inglés británico".



¿No les recuerda a Peña Nieto? 🙃 pic.twitter.com/HIz38XmM5c — Dulce Fernanda Torres (@dulcefer12) June 28, 2021

Voy a dedicar lo mejor de mi vida, de mi tiempo, en Nuevo León. Voy a destinar toda la capacidad de mi equipo, para poder entregar, a mis 39 años, un nuevo Nuevo León, un Nuevo León que logró hacer catarsis y que logró sacar a la vieja política”, aseguró hoy al recibir la constancia que lo acredita como el vencedor de las pasadas elecciones estatales.

El emecista agregó que su estado será referente a nivel nacional e internacional, y que todos voltearán a ver los que se hace en el estado.

Samuel García venció en la elección al priista Adrián de la Garza. La ventaja fue por más de 8 puntos porcentuales.

Redacción/SinEmbargo